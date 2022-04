VOEB startet das neue Circular Economy Traineeprogramm

Eine Ausbildung in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft garantiert einen nachhaltigen, sinnvollen und krisensicheren Job. Als unabhängige Interessensvertretung hat der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) für motivierte Arbeitnehmer und Nachwuchskräfte, die die Klimawende aktiv vorantreiben wollen, ein innovatives Traineeprogramm für die Kreislaufwirtschaft entwickelt.

Um die Kreislaufwirtschaft aktiv voranzubringen und kompetente Fachkräfte von morgen auszubilden, hat der VOEB ein innovatives Traineeprogramm entwickelt. Trainees gewinnen innerhalb von zwei Jahren Einblicke in spannende Tätigkeitsfelder, durchlaufen verschiedene Stationen in einem VOEB-Mitgliedsunternehmen und vertiefen ihr Wissen rund um die Kreislaufwirtschaft.

Das VOEB Circular Economy Traineeprogramm beinhaltet verpflichtende Seminare, die dem Trainee die wichtigsten Berufsgrundlagen vermitteln, wie Basiswissen zum Thema Recycling, chemische Abläufe oder Arbeitsorganisation und Zeitmanagement. In weiteren individuell wählbaren Kursen können die Trainees ihr Wissen vertiefen, dazu gehören Kurse zu gefährlichem Abfall, Logistik oder Verkaufsgespräche. Das Programm startet ab sofort und richtet sich an Berufseinsteiger sowie an bestehende Mitarbeiter der Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Mehr als 250 erfolgreiche Mitgliedsunternehmen des VOEB stehen den zukünftigen Experten zur Auswahl, um das Traineeprogramm zu absolvieren.

Klima und Umweltschutz brauchen engagierte Fachkräfte

„Wir haben das VOEB Circular Economy Traineeprogramm entwickelt, um jungen Menschen einen umfassenden Eindruck von einem Job in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft zu bieten. Klima- und Umweltschutz brauchen engagierte und kompetente Fachkräfte, die in unseren Mitgliedsunternehmen ein spannendes Tätigkeitsfeld vorfinden“, erläutert VOEB Präsidentin Gabriele Jüly die Motivation hinter dem Programm. Das VOEB Circular Economy Traineeprogramm zeichnet sich durch individuelle und flexible Gestaltungsmöglichkeiten aus. Die teilnehmenden Unternehmen garantieren sichere und nachhaltige Jobs in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft, davon profitieren die Umwelt, die Wirtschaft und Nachwuchskräfte.

Netzwerken ausdrücklich erwünscht

Während des gesamten Programms stehen den Traineeteilnehmern stets Ansprechpartner beratend zur Seite, sowohl im Unternehmen als auch vom Verband. Hinzu kommt, dass sich jeder Trainee im Laufe des Programms mit den anderen Teilnehmern vernetzt und auf VOEB- Veranstaltungen die Möglichkeit hat, sich über das angeeignete Wissen auszutauschen. Pro Kalenderjahr finden zusätzlich zwei Exkursionen in Abfall- und Recyclingbetrieben statt, um den Trainees die Vielfalt dieser Branche zu zeigen. Ergänzend dazu sind Treffen mit dem Young VOEB auf der Agenda, dem Nachwuchsverband für junge Unternehmer und Führungskräfte innerhalb der Abfallwirtschaft. Das Programm schließt mit dem Titel „Circular Economy Graduate“ ab, Teilnehmer erhalten am Ende des Traineeships ein Zertifikat.

Jobs in der Abfallwirtschaft besonders beliebt

Eine kürzlich veröffentlichte Studie des VOEB zum Thema Green Jobs zeigt, dass Berufe im Umweltsektor unter Österreicherinnen und Österreichern mittlerweile besonders beliebt sind. In einer aktuellen Studie zeigen 43 Prozent der Befragten Interesse an einem Green Job, bei den 14- bis 18-Jährigen sind es sogar 60 Prozent. Jeder dritte Befragte bestätigt, sich einen Job in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft vorstellen zu können. Dafür sprechen ein krisensicherer Arbeitsplatz (46%) sowie ein Job mit Sinn und Nutzen für den Umweltschutz (42%). Besonders beliebt sind die Arbeitsbereiche Projektmanagement, Forschung und Entwicklung, Logistik und Labor – sowohl bei Männern als auch Frauen.

Das VOEB-Traineeprogramm steht exklusiv VOEB-Mitgliedsbetrieben zur Verfügung, um die Branchenexperten sowie Experten der Ressourcenwirtschaft von morgen auszubilden. Weitere Details zum Programm sind hier zu finden. Zu VOEB Seminaren geht’s hier.

Quelle: Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB)