Bundesweit bereits 32 Secondhand-Kaufhäuser zertifiziert

Gütesiegel „Zertifiziertes Re-Use Deutschland Unternehmen“ erstmalig vergeben.

Am 18. März 2022 wurden in Herford die ersten Zertifikate des Gütesiegels für Secondhand-Kaufhäuser von Re-Use Deutschland vergeben. 32 Betriebe haben den umfangreichen Prozess mit Mysteryshopping, Mengenbilanzierung, der Einreichung von Dokumenten und Auswertungsgesprächen erfolgreich durchlaufen und die Standards erreicht und dürfen sich fortan „Zertifiziertes Re-Use Deutschland Unternehmen“ nennen.

Der Aufbau der Dachmarke wird durch das Sonderprogramm Umweltwirtschaft des NRW-Umweltministeriums gefördert und zusammen mit dem Wuppertal Institut nach dem Vorbild anderer europäischer Dachmarken entwickelt. Die Zertifizierungsprozesse werden von nun an fortlaufend für gemeinwohlorientierte Secondhand-Kaufhäuser in Deutschland angeboten. In den Arbeitsgruppen der Dachmarke „Re-Use Deutschland“ werden die zu erreichenden Standards ausgearbeitet und evaluiert.

Claudio Vendramin, Vorstand des Trägervereins der Dachmarke: „Re-Use ist eine Pflichtaufgabe in der Kreislauflaufwirtschaft. Die gemeinwohlorientierten Betriebe mit ihrer bestehenden Infrastruktur und der Material- und Marktkenntnis sind das Rückgrat im Bereich des Re-Use. Die Zertifizierung dokumentiert und garantiert für die Kund*innen einen hohen Qualitätsstandard und dass wir als Partner der Kommunen in der lokalen Kreislaufwirtschaft für die geforderte Aufgabe der nachhaltigen Ressourcenschonung durch Wiederverwendung qualifizierte Partner sind.“

Folgende Betriebe haben die Zertifizierung erfolgreich bestanden:

Umweltwerkstatt (Recklinghausen, Herten, Datteln), NRW

Renatec Fairhaus, Düsseldorf, 6 Betriebe, NRW

Sozialkaufhaus Rümpelstilzchen, Soest, NRW

Volksverein Mönchengladbach, 5 Betriebe, NRW

Recyclingbörse Herford, 8 Betriebe, NRW

Aplawia, Kitzingen, Bayern

Neufundland, Frankfurt, Hessen

Unternehmen Chance, Lindau und Lindenberg, Bayern

Tüddelkram & Gedöns, Blomberg, NRW

ZAK Kaufhaus, Kempten und Sonthofen, Bayern

Kaufhaus der Werkstatt Brassert, Marl, NRW

Patchwork Gebrauchtwarenkaufhaus, Herzogenrath, NRW

Quelle: Re-Use Deutschland