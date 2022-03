Die Müllabfuhr kann kommen – Buch für Kinder ab drei Jahren

Ein wichtiges Thema spannend erzählt.

Welcher Müll gehört in welche Tonne? Diese Frage stellt manchmal sogar Erwachsene vor eine Herausforderung, für Kinder ist sie noch schwerer zu beantworten. Das dachte sich auch Siju Samuelkutty aus Neuss. Er hat deshalb das Buch „Die Müllabfuhr kann kommen“ verfasst, das kindgerecht an diese Thematik heranführen soll.

Liebevoll illustriert von Yasmin Karim und im Layout von Pia Weißenfeld, erzählt das Buch auf 30 Seiten die Geschichte von fünf Kindern und ihren Betreuer:innen in einer Kita, die sich gegenseitig erklären, wie Müll richtig entsorgt wird.

„Obwohl die Müllproblematik zurzeit nicht zuletzt durch Corona wieder aktueller denn je geworden ist, haben wir festgestellt, dass es kaum kindgerechte Informationen zu diesem Thema gibt. Dadurch ist uns die Idee zu diesem Buch gekommen“, schildert Siju Samuelkutty, 44 Jahre alt und selbst Vater von zwei Jungen (drei Jahre und drei Monate alt). Beim Schreiben unterstützt wurde Siju Samuelkutty von der freien Autorin Annette Nenner, die auch das Lektorat des Buches übernommen hat. Insgesamt hat es von der ersten Idee bis zum fertigen Buch mehr als sechs Monate gedauert. Herausgekommen ist ein auch für Kinderhände gut greifbares Buch im handlichen DIN-A5-Format, das – passend zum Thema – besonders nachhaltig mit veganen Farben auf Recyclingpapier gedruckt wurde.

Wie aus altem Papier neues entsteht und warum es so wichtig ist, Plastik richtig zu entsorgen

Fünf Kinder sitzen in der Kita im Stuhlkreis und spielen ein Spiel. In ihrer Mitte liegen verschiedene (Müll-)Gegenstände und die Kinder müssen reihum entscheiden, welcher Gegenstand in welche Tonne gehört. Aber im Buch geht es um weit mehr als nur die richtige Mülltrennung. Ganz nebenbei erfährt man, wie aus altem Papier neues entsteht und warum es so wichtig ist, Plastik richtig zu entsorgen. Papier spielt übrigens auch bei den Bildern im Buch eine große Rolle, denn alle Illustrationen wurden von der Designerin Yasmin Karim per Hand aus Papier ausgeschnitten und zusammengefügt und erst dann digitalisiert. „Diese Papercut-Illustrationen sind besonders kindgerecht, denn jedes Kind kann etwas mit Papier anfangen, und die Illustrationen regen zum Fantasieren und Nachmachen an“, sagt Yasmin Karim.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielten auch bei der Herstellung der bislang 2.500 Exemplare des Buches eine große Rolle. „Da das Thema des Buches im Bereich Nachhaltigkeit liegt, war von Anfang an klar, dass es auch nachhaltig produziert werden sollte“, erklärt Pia Weißenfeld, die als öko-soziale Grafikdesignerin das Layout des Buches übernommen und den nachhaltigen Druck koordiniert hat. Das fängt bei der Auswahl des Papiers und der Druckerei an und hört bei der plastikfreien Verpackung noch lange nicht auf. Vertrieben wird das Buch zunächst über die Webseite des Startup-Netzwerkes Kulister aus Neuss (www.kulister.de). Es vermarktet Dienstleistungen und Produkte seiner Mitglieder. Außerdem ist Kulister auf der Suche nach Botschafter:innen, die das Buch in ihren eigenen Netzwerken verkaufen.

Titel: „Die Müllabfuhr kann kommen – mein nachhaltiges Lieblingsbuch“, © 2022 Kulister Netzwerk, Neuss, ISBN: 978-3-9823896-0-8.

Quelle: TEMA Technologie Marketing AG