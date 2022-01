Hochleistungspolyamid auf Rezyklatbasis für Haushaltsgeräte

Solvay führt eine neue Familie von „Omnix“ High-Performance Polyamiden (HPPA) ein. „Die Compounds haben einen Rezyklatanteil von mindestens 33 Prozent basierend auf 100 Prozent gesicherten Industrie-/Verbrauchsquellen (Post-Industrial/Post-Consumer Rezyklat), welche industriell und prozesssicher aufbereitet werden“, sagt der Hersteller von Spezialpolymeren.

Die „innovative“ Omnix ReCycle HPPA-Technologie unterstütze die Ziele der „Solvay One Planet Roadmap“ zur nachhaltigen Verbesserung der Ökobilanz und Etablierung eines geschlossenen Materialkreislaufes des Produktportfolios.

„Als erstes rezyklatbasiertes High-Performance Polyamid von Solvay mit 50 Prozent Glasfaserverstärkung ist Omnix ReCycle ein echter Durchbruch im Markt der Polyamide für Haushaltsgeräte“, sagt Claire Guerrero, Global Marketing Manager, Packaging Segment & Sustainability, Solvay. „Es vereint die herausragenden mechanischen Eigenschaften von teilaromatischem HPPA aus Neuware mit verbesserten Fließeigenschaften, geringerer Wasseraufnahme und bester Oberflächenqualität. Sein einzigartiges Leistungs- und Nachhaltigkeitsprofil bietet außerdem eine attraktive Lösung für Premiumhersteller, die den Rezyklatanteil ihrer Produkte steigern möchten, ohne Kompromisse in Dimensionsstabilität, hoher Steifigkeit und leichter Verarbeitbarkeit in Kauf zu nehmen.“

Der Rezyklatanteil in Omnix ReCycle schont den Angaben nach Ressourcen und führe bei einem um 30 Prozent niedrigeren Treibhauspotenzial (GWP) zu einem signifikant reduzierten CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Neuware. Gleichzeitig würden sich die Compounds ideal zur Substitution von weniger leistungsfähigen Polyamiden (PA) oder als Alternative zu metallischen Werkstoffen eignen:

„Unter anderem erhöhen sie die Haltbarkeit von Haushaltsgeräten gegenüber Produkten aus PA6- oder PA66-Standardpolymeren. Dieses unterstützt das Ziel der Hersteller von hochwertigen Haushaltsgeräten den Ausfall von Geräten und Reklamationen im Markt zu vermeiden. Zeitgleich spricht es das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher nach langlebigen, umweltverträglichen Produkten an und hat damit einen positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung. Dank seiner ausgezeichneten Oberflächenqualität kann das neue Omnix ReCycle ein Lackieren der Bauteile erübrigen, was zu seiner vorteilhaften Gesamtbilanz beiträgt und das Recyceln von Altanwendungen in einem zunehmend geschlossenen Kunststoffkreislauf erleichtert. Als weiteren Einsatzbereich zielt die innovative Materialtechnologie auf robuste Leichtbauteile im Innenraum von Transportmitteln und Kraftfahrzeugen.“

Omnix ReCycle von Solvay könne mit gängigen Spritzgußmaschinen verarbeitet werden, wobei wassertemperierte Werkzeugen ausreichend seien. Aufbauend auf der erfolgreichen Erprobung und Freigabe durch ausgewählte Kunden werde das neue nachhaltige HPPA-Material kommerziell weltweit vermarktet und sei ab sofort verfügbar.

Quelle: Solvay SA