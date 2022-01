BRV-Tagung: Neue Anwendungen für Recyclingbaustoffe

Der Österreichische Baustoff-Recycling Verband (BRV) stellt am 7. April 2022 in Wien im Rahmen einer Baustoff-Recycling Tagung „Best Practice für die Kreislaufwirtschaft“ Neues aus Technik und Recht vor.

Topaktuelle Themen der Tagung sind dabei die erst vor wenigen Tagen neu aufgelegte Abbruchnorm B 3151 sowie der neue Bundes-Abfallwirtschaftsplan, der im Frühjahr in der Fassung 2022 Neuerungen aufweisen wird.

Von besonderem Interesse sind neue Anwendungen von Recyclingmaterialien außerhalb des eigentlichen Baubereichs: Recyclingbaustoffe können gemäß eines neuen BRV-Merkblattes für Substrate im Rahmen der Landwirtschaft, als Baumsubstrat für Dachbegrünungen oder für Grünfassaden Verwendung finden. Für das zukünftige Deponierverbot von Gipsplatten werden erstmals Ideen für ein funktionierendes Gipsplattenrecycling für Österreich vorgestellt.

Die BRV-Tagung „Baustoff-Recycling: Best Practice für die Kreislaufwirtschaft“ findet am 7. April 2022 im DC-Tower in Wien statt.

Quelle: Österreichischer Baustoff-Recycling Verband