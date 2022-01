Papier & Karton für den Lebensmittelkontakt: Produkttrends, neue Vorschriften, Auswirkungen

Am 2. und 3. März gibt die PTS Konferenz „Paper & Board for Food Contact“ mit einem interessanten Programm, anerkannten Experten und Referenten einen Überblick über neue Verordnungen und Trends für faserbasierte Lebensmittelverpackungen.

Die Konferenz beginnt mit einer Keynote zu aktuellen Trends bei faserbasierten Lebensmittelverpackungen der Firma pacoon und deren Geschäftsführern Peter Désilets und Volker Muche. Ausgehend von den aktuellen Trends gibt die erste Session „Regulatory Trends“ Antworten und einen Überblick über neue Regelungen.

Die deutsche Druckfarbenverordnung wurde Ende 2021 endgültig verabschiedet. Welche Auswirkungen hat das in Zukunft auf Papier & Karton Lebensmittelkontaktmaterialien? Dieses Thema ist eines von vielen, welches Katharina Adler vom Bundesministerium für Ernährung und Land-wirtschaft (BMEL) sowie Matthias Henker als Vertreter des Europäischen Druckfarbenverbandes EUPIA vorstellen.

Schließt die Resolution des Europarates zu Papier und Pappe (2021) die Lücke der fehlenden EU-Gesetzgebung? Christa Hametner von der AGES, der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH wird einen detaillierten Überblick geben.

Welchen Einfluss haben die europäische Single-Use-Kunststoffrichtlinie und die deutschen Vorschriften auf die Entwicklung von Papier- und Kartonprodukten? Regulatorische Hintergründe und Herausforderungen werden von Nina Tavakkoli vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) vorgestellt, während Martina Lindner und Frank Welle (Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV) in der Session “Converting“ über Anwendungen von (biobasierten) Barrieren für Lebensmittelverpackungen sprechen werden.

Neben Deutschland will die Konferenz auch andere Staaten und die Funktionsweise bestehender FCM-Regelungen beobachten. Einblicke in die französische FCM-Gesetzgebung für Papier und Karton werden von Mathieux Schelcher, Centre Technique du Papier (CTP), vorgestellt.

Mikroplastik, Chloropropanole, Klebstoffe, Biozide – mit welchen Stoffen müssen wir uns befassen? Diese Themen werden in der Session „Stoffe und Analytik“ von Dieter Fischer (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.), Robin Korte (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe CVUA-MEL), Martin Lommatzsch (Labor Lommatzsch/Säger), FEICA – The Association of the European Adhesive & Sealant Industry und Dominik Stumm, Wöllner behandelt.

In der Session „Microbiology Topics“ stehen Viren und Bakterien im Fokus der Referenten. Justus Hermannsdörfer (Nanoinitiative Bayern GmbH) wird über antimikrobielle und antivirale Oberflächen und deren Relevanz für FCM sprechen, während Elisa Mayrhofer (OFI Technologie & Innovation GmbH) weiß, wie man Bakterien für Bioassays nutzbar macht.

Neben den genannten Referenten und Experten sind weitere interessante Themen und Referenten im Konferenzprogramm zu finden. Das PTS-Team freut sich auf ein internationales Publikum und wiederholt die erfolgreiche Kombination aus Englisch als Konferenzsprache und der Umsetzung als Online-Event. Die Veranstaltung richtet sich an Teilnehmer, die als F&E-Leiter, Produktionsleiter, QM-Beauftragte, Regulatory Affairs Manager, Einkäufer, Vertriebsmitarbeiter oder Ingenieure tätig sind.

Am Vortag der Konferenz (1. März 2022) bietet die PTS den Workshop “Introduction to compliance work and quality assurance for paper and board in contact with food (FCM)” an, der das grundlegende Know-how für die tägliche Arbeit mit dem Thema Lebensmittel-Compliance vermittelt. In Einzel- und Gruppenübungen lernen die Teilnehmer, wie sie auf der Basis von Analysenergebnissen die Worst-Case-Migration in Lebensmittel berechnen und den notwendigen analytischen Prüfumfang für eine Lebensmittelsicherheitserklärung vorbereiten können.

Kurzinformationen:

Termin: 02. & 03. März 2022

Ort: Online-Konferenz

Veranstaltungssprache: Englisch

Web: www.ptspaper.de/veranstaltungen

Quelle: Papiertechnische Stiftung