Die U-Tech GmbH trauert um Firmengründer Kurt Utler

Die U-Tech Gesellschaft für Maschinensicherheit mbH hat bekannt gegeben, dass ihr Firmengründer Kurt Utler nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

Der Diplom-Ingenieur hatte U-Tech im Jahr 2002 gegründet, um seiner Lebensaufgabe nachkommen zu können: Einen entscheidenden Beitrag zu leisten, schwere Arbeitsunfälle auf Fabrikhöfen und in Hallen zu verhindern. Dem Ziel einer „Vision Zero“ hatte er sich bis zuletzt verschrieben.

Mit Kurt Utler verliert die Industrie einen Pionier im Einsatz für Maschinensicherheit. Seine Entwicklungen haben entscheidenden Anteil daran, dass die Risiken von Arbeitsunfällen für Arbeiterinnen und Arbeiter an Maschinen erheblich gesenkt werden konnten, so die U-Tech GmbH. Dafür genoss Utler im In- und Ausland großen Respekt.

Der studierte Ingenieur Utler war zunächst über mehrere Jahre im Management der Konzerne Thales, Alcatel und Hitachi tätig. Es folgte eine Station als freiberuflicher Berater kleiner und mittlerer Unternehmen in der Vermarktung von Kommunikationsgeräten. Im Jahr 2002 hat er die U-Tech GmbH in Vallendar, Rheinland-Pfalz, gegründet und das Unternehmen erfolgreich im internationalen Umfeld positioniert. Kurt Utler wurde 77 Jahre alt.

Noch bis kurz vor seinem Tod war Firmengründer Utler beratend bei U-Tech tätig. Doch hatte bereits seit mehreren Jahren seine Tochter Heike Munro die Federführung im Management übernommen. Seit Oktober 2021 hat sie auch die Geschäftsführung inne. Künftig wird Heike Munro das Familienunternehmen mit ihrem Team in der zweiten Generation weiterführen.

Quelle: U-Tech GmbH