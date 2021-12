Neuer Vertriebsdirektor für Volvo Trucks Deutschland

Christoph Fitz ist neuer Director New Vehicle Sales von Volvo Trucks in Deutschland. Der neue Vertriebsdirektor ist seit dem 15. November 2021 am Hauptsitz von Volvo Group Trucks in Ismaning bei München tätig.

„Wir freuen uns, dass Christoph Fitz unser Team verstärkt und die wichtige Transformation hin zu den alternativen Antrieben vorantreiben wird”, sagt Peter Ström, Geschäftsführer und Vice President der Volvo Group Trucks Central Europe GmbH.

Mit Wirkung vom 15. November 2021 verantwortet der 46-jährige Christoph Fitz, als neuer Director New Vehicle Sales Volvo Trucks, den Verkauf der neuen Lkw aus Schweden. Er folgt damit auf Peter Ström selbst, der die Stelle seit seinem Antritt im Dezember 2020 zusätzlich inne hatte.

Christoph Fitz kann auf mehr als 15 Jahre umfassende Erfahrungen in der Nutzfahrzeugindustrie zurückblicken, die er in verschiedenen Stationen in der Daimler AG gesammelt hat. So war er unter anderem als Produkt Manager und Regional Sales Manager Mercedes-Benz Trucks tätig, bevor er von 2010 an für fünf Jahre für Daimler India Commercial Vehicles in Asien im Einsatz war. Fitz greift auf vielfältige und wertvolle Erfahrungen in Vertrieb, Entwicklung und Projektmanagement zurück. Ab 2015 übernahm er verschiedene Führungsfunktionen im Vertrieb von Mitsubishi FUSO Trucks. Zuletzt war er als Regional Head Sales & Service Europe, Russia & Turkey tätig.

„Ich freue mich, dass ich bei einem so vielseitig und zukunftsorientierten Unternehmen wie Volvo Trucks eine so wichtige Rolle übernehmen darf. Es wird mein Ziel sein, den Wandel hin zu einer CO2 freieren Welt aktiv mit den Produkten von Volvo mitzugestalten”, sagt der gebürtige Schleswig-Holsteiner.

„Wir heißen Herrn Fitz ganz herzlich in der Volvo Welt willkommen, freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit und wünschen ihm einen guten Start sowie viel Erfolg und Spaß in der neuen Aufgabe”, schließt Peter Ström.

