Nassmechanische Aufbereitungsanlage in Eichenberg eingeweiht

Im Entsorgungszentrum Eichenberg (Gemeinde Berkheim, Baden-Württemberg) werden neue Konzepte für Recycling, Lagerung und Aufarbeitung von Baustoffen entwickelt und umgesetzt. Die Nassmechanische Aufbereitungsanlage ist dabei das neue Herzstück des Standorts des Familienunternehmens Max Wild GmbH.

Am 4. Oktober 2021 wurde diese nun im kleinen Kreis offiziell eingeweiht. Im Beisein des Berkheimer Bürgermeisters Walther Puza, der 1. Stellvertretenden Bürgermeisterin Christina Ehrhart sowie der Mitglieder des Gemeinderates aus den umliegenden Ortschaften Berkheim und Erlenmoos wurde der Start der „Bodenwaschanlage“ gefeiert. Bei einer Führung durch die Anlage konnten sich alle 25 Anwesenden ein Bild von der nachhaltigen und ressourcenschonenden Technik machen und Fragen zum Vorgang des „Bodenwaschens“ stellen.

High-End-Technik

Technisch raffiniert und bis ins kleinste Detail durchdacht, leistet die Anlage die Reinigung von belastetem Bodenmaterial bis hin zur Herstellung von hochwertigen Sekundärstoffen, die als zertifizierte Recyclingbaustoffe wiederverwertet werden können.

Das Material für die Bodenwäsche wird vor der eigentlichen Wäsche auf eine Korngröße von 80 Millimeter abgesiebt und der Anlage zugeführt. Das Waschgut (0/80 mm) wird mit dem Eintrag mechanischer Energie getrennt und damit aufgeschlossen. Die Trennung der einzelnen Gesteinskörnungen erfolgt mit den nachgeschalteten Siebanlagen. Das gesamte Prozesswasser wird mittels integrierter Kläranlage abgereinigt und im Kreislauf dem Waschprozess wieder zugeführt. Die Anlage wird abwasserfrei betrieben.

Die wesentliche Reinigungsleistung der Anlage entsteht durch die Klassierung des Aufgabegutes in unterschiedliche, marktgängige Gesteinskörnungen. Die bei der Reinigung freigelegte Sand- und Kiesfraktionen können somit als gleichwertiger Sekundärrohstoff in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Insgesamt können so 80 Prozent des zuvor belasteten Inputmaterials wiederverwendet werden.

Vorteile der neuen Bodenwaschanlage:

Herstellung hochwertiger Recycling-Produkte (Sekundärrohstoffe)

Produktion von individuellen Korngemischen

Einsparung von Deponieraum durch geringere Entsorgungsmengen

Schadstoffsenke zur Minimierung von Entsorgungskosten

Ressourcenschonung und gesteigerte Wertschöpfung

