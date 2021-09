Nachhaltige Sekundärverpackungen mit barricote Barrierepapieren

Seit der Drupa 2016 entwickelt Mitsubishi HiTec Paper voll recyclingfähige Barrierepapiere für flexible Verpackungen von Lebensmitteln und Non-Food. Die Nachfrage nach umweltschonenden Verpackungspapieren mit wirkungsvollen Barrierefunktionen ist seitdem rasant angestiegen. So setzt ein Keyplayer der Lebensmittelindustrie bereits seit vielen Jahren barricote BAG WGOM für Kakaopulver und seit einiger Zeit barricote LINER MG für Sekundärverpackungen von Schokolinsen ein.

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit großen Lebensmittelherstellern, Verpackungsmaschinen-Herstellern und Verarbeitern bietet Mitsubishi HiTec Paper mit barricote mittlerweile ein ganzes Sortiment an Barrierepapieren an. Die voll rezyklierbaren Papiere sind als Beutelverpackung, Einschlagpapier und Liner einsetzbar. Mit effektiven kombinierbaren Barrieren gegen Wasserdampf, Fett & Öl, Sauerstoff & Aroma sowie Mineralölmigration sind barricote Papiere sowohl für Primär- als auch für Sekundärverpackungen geeignet. Damit leistet Mitsubishi einen wesentlichen Beitrag zu Müllvermeidung, Kreislaufwirtschaft und Wiedereinsatz wertvoller Rohstoffe.

Nachhaltigkeitsziele und Produktstrategie von Mitsubishi HiTec Paper decken sich in besonderer Weise mit den ehrgeizigen Zielen großer Lebensmittelhersteller. Neu entwickelte Verpackungen sollen zu 100 % recyclingfähig und kreislauffähig sein. Dabei setzen führende Nahrungsmittelkonzerne verstärkt auf den Werkstoff Papier und arbeiten in Produktentwicklung und Produktion bereits seit Jahren mit den barricote Barrierepapieren von Mitsubishi.

Das jüngste Ergebnis der engen Kooperationen sind die Sekundärverpackungen von Schokolinsen. Für die Umverpackung setzt der Lebensmittelhersteller auf barricote LINER MG. Das Barrierepapier besticht durch exzellente Heißsiegelfähigkeit, sehr gute Verarbeitbarkeit und besonders effektive Barrieren gegen Mineralölmigration sowie gegen Fett & ÖL – bei vollständiger Rezyklierbarkeit.

„Unsere barricote Papiere bieten nicht nur exzellente Barrieren und ausgezeichnete Heißsiegelfähigkeiten, sondern sie sind voll rezyklierbar und zu 100 % kreislauffähig. Damit tragen wir vollumfänglich zur Vision einer abfallfreien Zukunft bei“ sagt Dr. Dieter Becker, Director New Business Development bei Mitsubishi HiTec Paper. „Wir setzen auf wasserbasierende Beschichtungen und einen hohen Anteil biologisch abbaubarer Inhaltsstoffe. Gleichzeitig sind unsere Barrierepapiere zu 100 % frei von Kunststofffolien, Fluorocarbonen, chlorierten Kohlenwasserstoffen und optischen Aufhellern. Wir sind stolz darauf, mit den Entwicklungsteams großer Brand Owner an erfolgreichen Projekten der Produkttransformation von Kunststoffverpackungen auf Papierverpackungen mitwirken zu dürfen. Denn damit leisten wir einen wertvollen Beitrag zu nachhaltigen, umweltschonenden Verpackungslösungen der Zukunft.“

Quelle: Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH