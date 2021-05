Tomra Recycling lädt zu Aluminiumrecycling-Webinar ein

Tomra Recycling thematisiert die Trends in der Aluminiumrecycling-Industrie in seinem Webinar „Aluminum recycling industry outlook – key sorting technologies, innovations & opportunities in a circular economy“ und lädt zur virtuellen Veranstaltung am 20. Mai um 15 Uhr MESZ ein.

Die Aluminiumrecycling-Industrie entwickelt sich ständig weiter und passt sich der steigenden Nachfrage nach diesem wertvollen und vielseitigen Material an. Diese resultiert unter anderem aus der steigenden Produktion von Elektrofahrzeugen, dem Trend zu leichteren Autos und den herausragenden Eigenschaften dieses Nichteisenmetalls für zahlreiche Branchen. Die Tendenz steigt und erlaubt es der Industrie somit eine nachhaltigere Aluminiumproduktion zu fördern.

Als führendes Unternehmen im Bereich der Metallsortierung wird TOMRA in seinem Webinar die Zukunft der Aluminiumrecycling-Industrie näher beleuchten und aufzeigen, wie Recycling die Brücke zwischen dem Markt und dem Streben der Industrie nach nachhaltig produziertem Aluminium schlägt.

In der 45-minütigen Live-Session präsentieren die Segment Manager für den Bereich Metall Recycling, Tom Jansen und Terence Keyworth, die allgemeinen Trends der Aluminiumrecycling-Industrie sowie die jüngsten Innovationen. Darüber hinaus wird Patrik Ragnarsson, Senior Manager Automotive und Transport bei European Aluminium, über die allgemeinen Trends im Automobilsektor sprechen, dabei insbesondere auf die steigende Produktion von Elektrofahrzeugen eingehen, und die Rolle von Aluminium in diesem Sektor beschreiben. Edward George, Commercial Manager bei Alutrade Ltd, wird Erfahrungen aus der Recycler-Perspektive teilen und erläutern, wie wichtig es ist, fortschrittliche Technologien zu haben.

Eine abschließende und interaktive Frage- und Antwortrunde am Ende des Webinars bietet die Möglichkeit, näher auf ein bestimmtes Thema einzugehen und die verbleibenden Fragen zu beantworten.

Kostenfreies Ticket für das Webinar am 20. Mai um 15 Uhr MESZ. Aufnahmen werden den Teilnehmern nach dem Webinar zur Verfügung gestellt.

Quelle: Tomra Recycling