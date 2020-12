Große Lithium-Ionen-Batterien: Reneos startet mit Rücknahmelösungen

GRS Batterien ist deutscher Partner des europaweiten Rücknahme- und Recyclingnetzwerks. Erste Zusammenarbeit mit Zero Motorcycles im stark wachsenden Bereich E-Mobilität.

Im Wachstumsmarkt der Lithiumbatterien, und hier insbesondere der EV-Batterien, steigt der Bedarf an rechtssicheren internationalen Rücknahme- und Recyclinglösungen oder Second Life-Konzepten. Reneos SCE, ein Netzwerk international führender Rücknahmesysteme, bietet Kunden aus dem Bereich kleiner und großer Elektrofahrzeuge, aber auch Herstellern von Batterien für industrielle und private Anwendungen länderübergreifende Lösungen.

Exponentielles Wachstum im Bereich E-Mobilität

Bereits heute sind mehr als 500.000 elektrische Busse, nahezu 400.000 elektrische Lieferwägen und Lkw sowie rund 184 Millionen elektrische Motorräder, Mopeds, Scooter und Fahrräder weltweit unterwegs. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. In der Folge steigt nicht nur die EV-Batterie-Produktion, sondern auch die Nachfrage nach sicheren und nachhaltigen Rücknahmelösungen. Die Rücknahme ebenso wie das Recycling von Li-Ion Batterien erfordert hierbei besonderes Fachwissen und Erfahrung. Zugleich machen internationale Wertschöpfungsketten die Zusammenarbeit internationaler Rücknahmesysteme notwendig.

Erste und einzigartige europäische Plattform

Vor diesem Hintergrund haben sich führende Rücknahmesysteme aus Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Norwegen zusammengeschlossen, um mit Reneos SCE als einem länderübergreifenden und flächendeckenden Netzwerk diesen Forderungen nachzukommen. Mit Lösungen für die Sammlung, den Transport, die Lagerung, die Demontage bis hin zur Second Life Verwendung oder zum Recycling bietet Reneos Herstellern maßgeschneiderte Angebote für die Erfüllung ihrer Produktverantwortung: lokal vor Ort und in anderen europäischen Ländern und darüber hinaus.

Georgios Chryssos, Vorstand der Stiftung GRS Batterien, erläutert: „Mit Reneos sind wir in der Lage, unseren international agierenden Kunden nicht nur in Deutschland, sondern europaweit sichere Lösungen anzubieten. Und damit meine ich nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch Sicherheit im gesamten Rücknahme-, Transport- und Recyclingprozess.“ Philippe Celis, CEO von Reneos betont: „Indem wir die führenden Experten zusammenbringen, machen wir Europa zur Drehscheibe des Batterierecyclings und stärken damit unsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Asien und den USA.“

Unterstützung durch die Industrie

Seitens der Industrie stößt die Initiative auf sehr großes Interesse. Im Oktober hat Reneos die Rücknahme und das Recycling gebrauchter EV Batterien von Zero Motorcycle übernommen. Der Motorradhersteller hat Vertragshändler in den Benelux-Ländern, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien und der Tschechischen Republik. Dank der nationalen Verankerung von Reneos werden die Batterien in diesen Ländern in Übereinstimmung mit den jeweiligen Gesetzen und Sicherheitsvorschriften gesammelt, transportiert und verarbeitet.

„Als Hersteller von Elektroantrieben sind wir natürlich mit alten EV-Batterien konfrontiert. Mit Reneos können wir diese Batterien fachgerecht sammeln und recyceln. Diese Zusammenarbeit ist ein gutes Beispiel dafür, wie unsere Industrie mit einem europäischen Netzwerk über die Grenzen hinweg einen Schritt weiter gehen kann“, erklärt Danny van der Horst, Logistics und After Sales Direktor aus dem europäischen Headquarter von Zero Motorcycles.

Quelle: Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS Batterien)