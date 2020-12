Rewindo erweitert mit PWR den Kreis der Recyclingpartner

Das Unternehmen hat mit Erfolg ein internes Qualitätsaudit durchlaufen und darüber hinaus das „EuCertPlast“-Zertifikat erhalten.

Gemeinsam mit ihren Recyclingpartnern erzielt die Rewindo GmbH Fenster-Recycling-Service kontinuierliche Erfolge bei der Steigerung der Recyclingmengen von PVC-Altfenstern, -rollläden und -türen in Deutschland.

Über 35.000 Tonnen PVC-Rezyklat aus post-consumer-Abfällen sowie 65.000 Tonnen pre-consumer-Abfälle waren es im Jahr 2019. Neben den vorhandenen sechs Recyclingpartnern, die PVC-Abfälle erfassen, komplett aufbereiten und zu Rohstoff in Form von Rezyklat für die Profilbranche veredeln, sowie zwei Partnern im Bereich der Erfassung und Vorkonfektionierung, gibt es ab sofort durch die Aufnahme des niederländischen Familienunternehmens PWR trading & extrusion BV, Kruiningen einen neuen Typus von Recyclingpartner im Rewindo-System: PWR fungiert als Veredler von bereits vorkonfektionierten PVC-Altfenstern und damit als Rohstofflieferant von PVC-Rezyklat für die Kunststoff-Profilhersteller. Zuvor hat das Unternehmen mit Erfolg ein internes Rewindo-Qualitätsaudit durchlaufen und darüber hinaus das „EuCertPlast“-Zertifikat erhalten.

PWR erreicht derzeit eine jährliche Lieferkapazität von 12.000 Tonnen PVC-Granulaten. „Zu Rewindo sind wir durch eine bereits bestehende Kooperation mit der profine GmbH gekommen. Unser Unternehmen ist aufgrund seines hohen technologischen Standards bei der Materialtrennung und dem werkstofflichen Recycling in der Extrusion in der Lage, in größerem Umfang zum Materialkreislauf für PVC-Altfenster in Deutschland und Europa beizutragen“, sagt PWR-Geschäftsführer Armin Huissen.

„Wir freuen uns, mit PWR einen weiteren Recyclingpartner aus dem benachbarten Ausland in unseren Reihen begrüßen zu können. Mit der Erweiterung des Kreises unserer Recyclingpartner gewinnen wir zusätzliche Schlagkraft für die Erhöhung unserer jährlichen Recyclingmengen im Sinne des europäischen Nachhaltigkeitsprogramms VinylPlus und der Circular Plastics Alliance (CPA). Das Angebot der PWR ist offen für alle unsere Kunden und Gesellschafter“, betont Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter.

