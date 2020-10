Neuer L 586 XPower für die Meyer Erdbau GmbH & Co. KG

Bei der Meyer Recycling GmbH, Tochterfirma der Meyer Erdbau GmbH & Co. KG aus Schönwalde-Glien (Brandenburg), hat kürzlich ein besonderer Radlader seinen Dienst auf dem firmeneigenen Recyclingplatz angetreten: Der L 586 XPower, den Liebherr auf der Bauma 2019 ausgestellt hat.

Auf der weltgrößten Baumaschinenmesse war der Radlader mit seiner lenkradlosen Kabine und der neuen Joysticklenkung ein Besuchermagnet. Nachdem Liebherr den L 586 XPower seit der Messe für interne Zwecke genutzt hat, arbeitet die knapp 33 Tonnen schwere Maschine nun im Baustoffrecycling für die Meyer Recycling GmbH.

Am firmeneigenen Recyclingplatz im Westen von Berlin bereitet die Tochterfirma der Meyer Erdbau GmbH & Co. KG Baustoffreste zur Wiederverwendung für Bauprojekte auf. Dort ist auch der neue, Abgasstufe V konforme L 586 XPower mit einer 6,50 Kubikmeter Rückverladeschaufel im Einsatz, um Siebanlagen zu befüllen und Lkw mit aufbereitetem Material zu beladen. „Pro Stunde treffen rund 30 Lkw bei uns am Recyclingplatz ein. Unser Maschinenführer benötigt mit dem L 586 XPower nur zwei Ladespiele, um einen Lkw zu befüllen“, erklärt Firmengründer und Geschäftsführer Herr Dipl.-Ing. (FH) Thomas Meyer.

Mit lenkradloser Fahrerkabine und neuer Joysticklenkung

Neben seinem leistungsverzweigten Fahrantrieb, den Liebherr in allen XPower-Großradladern serienmäßig verbaut, verfügt der neue Radlader der Meyer Erdbau GmbH & Co. KG über eine weitere Besonderheit: Die neue Joysticklenkung für Liebherr-Radlader. Sie erlaubt es dem Maschinenführer, komfortabel mit kurzen Bewegungen am ergonomischen Joystick zu lenken. Dabei entspricht die Position des Joysticks stets dem jeweiligen Knickwinkel des Radladers. Die Kraftrückmeldung am Joystick sorgt für ein optimales Fahrgefühl.

Weil die Joysticklenkung dem Maschinenführer zahlreiche Vorteile bietet, kann der neue L 586 XPower der Meyer Erdbau GmbH & Co. KG auf Lenkrad und Lenksäule verzichten. „So habe ich viel mehr Platz in der Kabine und eine tolle Übersicht. Es macht einfach Spaß, mit dem XPower-Radlader zu arbeiten“, bestätigt Maschinenführer Ringo Schulz.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Zum Leistungsspektrum der im Jahr 2006 gegründeten Meyer Erdbau GmbH & Co. KG gehören neben dem Baustoffrecycling vor allem Hoch-, Tief-, Spezialtief-, Erdbau-, Rückbau- und Abbrucharbeiten aller Art. Für diese Zwecke verfügt das Unternehmen über einen modernen Maschinenpark mit rund 60 Baumaschinen.

Darunter befinden sich zahlreiche Liebherr-Maschinen, unter anderem Raupenbagger der neuen Generation 8 sowie Mobilbagger, Seilbagger, Laderaupe, Planierraupen und weitere Radlader, etwa ein L 550 XPower. „Mit Thomas Meyer und seinem Team ist in den letzten Jahren eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung entstanden“, freut sich Marcus Morgner, zuständiger Verkäufer der Liebherr-Baumaschinen Vertriebs- und Service GmbH aus Berlin. „Die hohe Servicequalität von Liebherr ist für uns ein wichtiges Argument, um regelmäßig in Produkte aus dem Hause Liebherr zu investieren“, bestätigt Thomas Meyer.

Quelle: Liebherr