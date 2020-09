Letzte Systemgenehmigung eingeholt – PreZero Dual ab 2021 bundesweit aktiv

Die PreZero Dual GmbH, eine Tochter der Schwarz Gruppe, wird zum 1. Januar 2021 in allen 16 Bundesländern mit einem eigenen Dualen System vertreten sein.

PreZero Dual war bereits zum 1. Januar 2020 in vorerst sieben Bundesländern erfolgreich gestartet. Die weiteren Systemgenehmigungen gemäß Verpackungsgesetz wurden in den vergangenen Monaten eingeholt – die letzte noch ausstehende Feststellung wurde nun durch das zuständige Landesministerium in Schleswig-Holstein erteilt und am 24. August 2020 im Amtsblatt veröffentlicht.

Quelle: PreZero Dual GmbH