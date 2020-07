Green Deal: Eine Milliarde Euro für saubere Energieprojekte

Die Europäische Kommission bittet um Vorschläge für Energieprojekte, die über den neuen Innovationsfonds der EU gefördert werden können. Im Rahmen dieses ersten Aufrufs stehen eine Milliarde Euro zur Verfügung, bis 2030 sollen es rund zehn Milliarden Euro sein.

Der Innovationsfonds speist sich aus Einnahmen der Versteigerung von Zertifikaten im Rahmen des EU-Emissionshandels und unterstützt die Technologieentwicklung unter anderem in den Bereichen erneuerbare Energien, Energiespeicherung sowie Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Anträge können bis zum 29. Oktober 2020 über das EU-Finanzierungs- und Ausschreibungsportal eingereicht werden.

Frans Timmermans, Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission, erklärte: „Diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die EU wird eine Milliarde Euro in vielversprechende, marktreife Projekte investieren, zum Beispiel in sauberen Wasserstoff oder andere CO2-arme Lösungen für energieintensive Industriezweige wie die Stahl-, Zement- und Chemieindustrie. Wir werden auch Energiespeicherung, Netzlösungen sowie Kohlenstoffabscheidung und -speicherung unterstützen. Diese Großinvestitionen werden dazu beitragen, die EU-Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und einen grünen Aufschwung anzustoßen, der uns bis 2050 zur Klimaneutralität führt.“

Damit neue Technologien es auf den Markt schaffen

Für den Zeitraum 2020 bis 2030 werden durch den Innovationsfonds rund zehn Milliarden Euro aus der Versteigerung von Zertifikaten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems bereitgestellt – zusätzlich zu den nicht ausgezahlten Einnahmen aus dem Vorläuferprogramm des Innovationsfonds, dem NER-300-Programm.

Im Zuge der ersten Aufforderung werden Finanzhilfen in Höhe von einer Milliarde Euro für Großvorhaben im Bereich der sauberen Technologien vergeben, um ihnen bei der Überwindung von Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und der Demonstration im großen Maßstab zu helfen. Diese Unterstützung wird den Angaben nach dazu beitragen, dass neue Technologien es auf den Markt schaffen. Für vielversprechende Projekte, die noch nicht marktreif sind, werden separate Mittel von acht Millionen Euro für die Unterstützung der Projektentwicklung reserviert.

Die Mittel können in Verbindung mit anderen öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten wie staatlichen Beihilfen oder anderen EU-Förderprogrammen verwendet werden. Die Projekte werden anhand ihres Potenzials zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen, ihres Innovationspotenzials, ihrer finanziellen und technischen Reife sowie ihres Expansionspotenzials und ihrer Kosteneffizienz bewertet.

Auf dem EU-Finanzierungs- und Ausschreibungsportal gibt es weitere Einzelheiten zum Verfahren.

Quelle: EU-Kommission