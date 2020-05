Tomra Sorting Recycling veranstaltet digitales „Live Launch Event“

Unter dem Motto „Symphony of all Sorts“, wird Tomra Sorting Recycling am 9. Juni erstmalig ein „Live Launch Event“ veranstalten, um neue komplementäre Produkte vorzustellen, die zusammen eine perfekt harmonisierte Symphonie für die Sortierung aller Arten von Abfall mit hoher Präzision und Perfektion schaffen.

Der gestiegenen Nachfrage nach recycelten Produkten stehen nach wie vor niedrige Recyclingraten gegenüber. Diese Lücke macht es zwingend erforderlich, angemessene und zukunftsorientierte Lösungen zu finden, um recycelte Produkte anzubieten, die sowohl den höchsten Qualitätsstandards als auch den notwendigen Vorschriften entsprechen. Trotz der aktuellen Situation, die von verschiedenen Einschränkungen inklusive abgesagter Messen und räumlichen Distanzierungsmaßnahmen geprägt ist, bekennt sich Tomra Sorting Recycling weiterhin zu seiner Verantwortung und reagiert innovativ auf das globale Abfallproblem, indem es eine neue Generation technologischer Fortschritte in digitaler Form und als „Symphony of all Sorts“ einführt.

Symphonie: eine Musikkomposition, die aus mehreren verschiedenen Abschnitten oder Sätzen besteht und ihre Zuhörer durch verschiedene Teile führt, die am Ende ein erfüllendes Ganzes bilden. Auf den ersten Blick scheint es keine Verbindung zwischen der Symphonie und den im Recycling behandelten Themen zu geben. Auf den zweiten Blick jedoch schon: Die Symphonie steht für den Recyclingprozess, der nur dann höchst effektiv sein kann, wenn alle beteiligten Instrumente, einschließlich der neuen komplementären Produkte von Tomra, eine perfekt harmonisierte Symphonie bilden, die alle Arten von Abfall mit hoher Genauigkeit und Raffinesse sortiert.

Am 9. Juni, 14.00 Uhr MESZ, werden die Teilnehmer des Live Events durch die verschiedenen Teile der Symphonie und ihrer Instrumente geführt und zahlreichen lebhaften und klangvollen Präsentationen beiwohnen, welche die Produktinnovationen und das Konzept der Symphonie vorstellen. Ergänzt wird die Veranstaltung durch eine anschließende Frage-Antwort-Runde, in der Tomras Experten die noch offenen, spezifischen Fragen beantworten.

Quelle: Tomra Sorting Recycling