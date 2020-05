Initiative ERDE Recycling steigert Agrarfoliensammlung in 2019 deutlich

Die Initiative ERDE Recycling konnte auch 2019 ihre Zusammenarbeit mit Landwirten, Sammelstellen und Folienherstellern intensivieren und erstmals über 20.500 Tonnen gebrauchte Landwirtschaftsfolien dem werkstofflichen Recycling zuführen – über 40 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018. Dazu nutzte die Initiative bundesweit ihre weiter gewachsene Infrastruktur, die im Vorjahr 452 stationäre Sammelstellen sowie rund 1200 mobile Sammlungen umfasste.

ERDE Recycling, die von umweltbewusst handelnden Folienherstellern in der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. und der RIGK gemeinsam getragene Lösung für die Rücknahme und Verwertung gebrauchter Agrarfolien, bietet Landwirten und Lohnunternehmern auch im Jahr 2020 eine kostengünstige, flächendeckende Rückgabemöglichkeit für ihre gebrauchten Agrarkunststoffe. ERDE wird diesen Service auch angesichts der durch Covid-19 bedingten Umstände sowie der weiter andauernden Absatzproblematik für verschmutzte Kunststoffabfälle auf Basis langfristiger Liefervereinbarungen mit Recyclern in Deutschland und anderen EU-Staaten uneingeschränkt fortführen und weiter ausbauen. So wurden zusätzlich zu Silo- und Strechfolien nun auch Ballennetze regulär in das Rücknahmesystem integriert, die Sammlung von Spargelfolien beginnt in 2020 mit zwei ERDE-Pilotprojekten.

Zum anhaltenden Erfolg dieses Rücknahmekonzepts für Erntekunststoffe tragen den Angaben zufolge maßgeblich drei Faktoren bei:

die stetig steigende Bereitschaft der Landwirte, ihre gebrauchten Folien grob vorgereinigt, nach Fraktionen getrennt an den Sammelstellen anzuliefern und damit die ökologischen und finanziellen Vorteile des Systems (z.B. gegenüber der Verbrennung) zu nutzen,

der wachsende Entschluss von Landhandel, Maschinenringen und Entsorgungsbetrieben, Sammelstellen einzurichten,

das finanzielle Engagement derjenigen Folien- und Netzhersteller, die als ERDE-Mitglieder das System tragen und ausschließlich Sammlungen zur werkstofflichen Verwertung (Folie zu Folie) fördern.

CO2-Einsparung wie durch zwei Millionen Bäume

Die in 2019 gesammelten und recycelten 20.534 Tonnen Silo- und Stretchfolien entsprechen einem CO2-Äquivalent von 28.216 Tonnen Kohlendioxid – eine Menge, die jährlich rund zwei Millionen Bäume binden können. Die inzwischen 98 Sammelpartner betrieben 452 Sammelstellen, über 40 mehr als 2018, und organisierten eine Vielzahl an Direktabholungen beim Landwirt. Eine auf der Website von ERDE zum Download bereitstehende App gibt schnell und unkompliziert Auskunft über die Sammeltermine und -orte in 2020.

