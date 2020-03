Der Baustoff Recycling Bayern e.V. hat das für den 23. April 2020 angekündigte Baustoff Recycling Forum 2020 abgesagt.

In Anbetracht der Entwicklungen in Sachen „Corona-Virus in Bayern“ hat das Präsidium beschlossen, die Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Auch die für den 22. April 2020 geplante Mitgliederversammlung findet vorerst nicht statt.

Quelle: bvse