Fachtagung Abbruch 2022 am 11. März abgesagt

Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemieentwicklung mit deutlich steigenden Infektionszahlen muss der Deutsche Abbruchverband e.V. die Veranstaltung „schweren Herzens“ absagen:

„Wir bedauern diesen Schritt sehr, aber er ist leider notwendig, zumal auch eine kommende behördliche Absage mehr als möglich erscheint. Dies zu einem noch späteren Zeitpunkt als jetzt, würde uns alle vor noch größere Herausforderungen stellen. Wir hätten uns eine andere Pandemieentwicklung zum Jahresbeginn 2022 gewünscht und waren noch bis zum Jahresausklang in Vorfreude auf unsere Veranstaltung. Jetzt ist es leider anders gekommen, was für Sie wie für uns sehr bedauerlich ist. Wir hoffen auf Ihr Verständnis!

Die hohen Anmeldezahlen, sowohl durch Teilnehmerregistrierungen wie auch durch qm-Buchungen der Aussteller haben uns erfreulicherweise gezeigt, wie sehr sich die Abbruchbranche auf die Veranstaltung gefreut hat und welchen Stellenwert sie hat, sodass bereits jetzt die Erwartungen für 2023 wieder hoch sind. Wir danken an dieser Stelle auch noch herzlich unseren Sponsoren für ihre Unterstützung!

So hoffen wir, dass Sie uns treu bleiben und freuen uns jetzt bereits auf ein Wiedersehen mit Ihnen zur Fachtagung Abbruch 2023 am 3. März 2023“ in Berlin – Europas größten Veranstaltung der Abbruchbranche!“

Quelle: Deutscher Abbruchverband e.V.