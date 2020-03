Neue Termine für zwei IKV-Veranstaltungen zum Thema Kunststofftechnik

Anlässlich der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die IKV-Geschäftsleitung entschieden, das Internationale Kolloquium Kunststofftechnik vom 11. bis 12. März 2020 in Aachen zu verschieben.

Die Veranstaltung wird stattdessen am 9. und 10. September 2020 stattfinden. Auch das im Vorfeld zum Kolloquium geplante International Symposium on Plastics Technology am 10. März wird auf einen Ersatztermin am 8. September 2020 verschoben.

Quelle: Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen