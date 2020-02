OFRU Recycling erwirbt Produktbereich von der Tecos Bruhin AG

Die OFRU Recycling GmbH & Co. KG (OFRU), ein führender Hersteller von Lösemittel-Recyclinganlagen zur Rückgewinnung verunreinigter Lösemittel, hat – wie erst jetzt bekannt gegeben wurde – am 16. Dezember 2019 die Tecos Bruhin AG Produktlinie Reinigungsanlagen mit Sitz in Altnau, Schweiz erworben.

Durch die Übernahme wird das Angebot der OFRU-Produktlinie für das Lösemittel-Recycling um die Reinigungs- und Waschtechnologie erweitert. Die Tecos Bruhin AG ist einer der führenden Hersteller von Dosier- und Reinigungssystemen, zu dessen Kernproduktangebot Reinigungssysteme für Behälter in der Farben-, Lack-, Druckfarben- sowie Dicht- und Klebstoffindustrie gehören. Seit dem Markteintritt hat sich Tecos einen exklusiven Kundenstamm aufgebaut. Die Kunden schätzten die „tadellos sauberen Behälter“, da diese die Voraussetzung für ihre einwandfreie Produktion seien.

Denis Kargol, Geschäftsführer von OFRU, wertet die Übernahme als wichtigen strategischen Schritt für das Unternehmen: „Durch das Hinzufügen der Fachkenntnisse, Produkte und Fähigkeiten von Tecos sind wir einer der wenigen Hersteller, der sowohl Lösungsmittel-Recyclinganlagen als auch komplette Lösungen für die Reinigung und das Waschen von Industriebehältern für Kunden weltweit anbietet. Diese Übernahme wird die globale Expansion von OFRU vorantreiben. Die neuen Produktlinien bieten OFRU eine aufregende Gelegenheit, einen stärkeren, nachhaltigeren globalen Vorsprung bei der Integration von Reinigungssystemen aufzubauen. Im zweiten Quartal 2020 werden wir die bisher von Tecos gebauten Reinigungssysteme in Alzenau, Deutschland herstellen.“

Quelle: OFRU Recycling GmbH & Co. KG