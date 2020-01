Aluminium: Für 2020 rechnet IKB mit einem um 1,5 Prozent steigenden Verbrauch

Die IKB Deutsche Industriebank AG geht in ihrer neuesten Rohstoffpreis-Information davon aus, dass die globale Primäraluminiumproduktion 2019 knapp 64 Millionen Tonnen beträgt. China will 2020 seinen Ausstoß um 1,5 Prozent erhöhen. Hinzu kommen noch maximal 13 Millionen Tonnen Recyclingaluminium.

Die Lagerbestände an den Börsen sind gestiegen: An der LME liegen diese bei 1,48 Millionen Tonnen, an der SHFE betragen sie noch 0,19 Millionen Tonnen. Für 2020 rechnet IKB mit einem um 1,5 Prozent steigenden Aluminiumverbrauch. Eine höhere Nachfrage resultiert vor allem aus der E-Mobility. Die investive Nachfrage erhöhte sich im Dezember kräftig um 44 Prozent auf rund 135.000 Kontrakte.

Tendenz: Bis Ende März 2020 bewegen sich die Primäraluminiumpreise in einem Band von +300 US-Dollar um 1.900 US-Dollar pro Tonne, die Preise für Aluminium Alloy liegen um rund 400 US-Dollar pro Tonne niedriger.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG