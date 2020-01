Mehr als Zweidrittel der Deutschen (67 %) vertrauen kommunalen Unternehmen

Das ergibt das aktuelle Institutionen-Ranking des RTL/n-tv Trendbarometers auf Basis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage von Forsa. Die kommunalen Unternehmen erreichen Platz sechs und gehören damit zur Spitzengruppe der vertrauenswürdigsten Institutionen in Deutschland.

Dazu erklärt Michael Ebling, Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU): „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Deutschen in unsere Arbeit. Es ist auch ein starker Vertrauensbeweis in die Daseinsvorsorge: Die Versorgung mit Strom, Wärme, Wasser und schnellem Internet und die Entsorgung von Abwasser und Abfall, rund um die Uhr, immer und überall, in Stadt und Land, in West und Ost, kann einen wesentlichen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen leisten und so den Zusammenhalt in unserem Land stärken.“

Mit Blick auf die kommenden Herausforderungen erklärt Michael Ebling: „Wir erleben grundlegende, rapide Veränderungen durch den demografischen und gesellschaftlichen Wandel, Digitalisierung, Urbanisierung und Klimawandel. Viele Bürgerinnen und Bürger suchen nach Orientierung und Sicherheit. In dieser Zeit, in der so vieles hinterfragt wird, braucht es Institutionen, auf die sich die Bürgerinnen und Bürger ohne Wenn und Aber verlassen können. Für die kommunalen Unternehmen ist das gute Abschneiden im Vertrauens-Ranking daher ein Ansporn, sich auch in Zukunft des Vertrauens als würdig zu erweisen. Wir wollen auch künftig den Wandel zum Wohle aller gestalten. Beispiel Klimaschutz durch Energiewende: Bei Instrumenten zur Akzeptanzsteigerung für den Ausbau der Windenergie sollte die Bundesregierung die Rolle der Kommunen und kommunalen Unternehmen stärken. Auch die Überlegungen in der aktuellen politischen Diskussion, Anwohner und Kommunen in geeigneter Weise zu beteiligen, weisen hier in die richtige Richtung.

Quelle: Verband kommunaler Unternehmen (VKU)