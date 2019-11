92 Prozent – Verwertung von Altreifen in Europa auf gleichem Niveau

ETRMA, der Verband der europäischen Reifen- und Kautschukhersteller, hat konsolidierte Daten über die Verwaltung von Altreifen (End of Life Tyres kurz: ELT) für 2017 in 32 Ländern (EU28, Norwegen, Serbien, Schweiz und Türkei) gesammelt und ausgewertet.

92 Prozent der Altreifen in den 32 Ländern wurden gesammelt und für das stoffliche Recycling und die Energierückgewinnung behandelt. Die restlichen acht Prozent konnten nicht gefunden werden. Diese Situation ist mit den Vorjahren durchaus vergleichbar, in denen die ELT-Behandlungsraten zwischen 93 und 95 Prozent schwankten.

Die europäische Reifenindustrie setzt sich für eine innovative und nachhaltige Wirtschaft ein. ELT werden gesammelt und ihre Behandlung in allen europäischen Ländern organisiert, wobei die überwiegende Mehrheit im Rahmen der EPR (erweiterten Herstellverantwortung) arbeitet. Sekundärrohstoffe aus Altreifen sind wichtige Ressourcen für Branchen wie Bau, Automobil und Zement.

Rund 1,96 Millionen Tonnen Reifen wurden einer stofflichen Verwertung unterzogen

In dieser Zahl sind 1,47 Millionen Tonnen enthalten, die dem Granulationsprozess zugeführt wurden, um die drei Hauptkomponenten des Reifens zu erhalten: Gummi, Stahl und Textil; 326.000 Tonnen Altreifen wurden in Zement eingearbeitet, der aus der Co-Verarbeitung von Reifen in Zementöfen resultiert; 105.000 Tonnen wurden als Element in Tiefbauanwendungen verwendet. Einige weitere kleinere Anwendungen in Prozessen wie der Pyrolyse, in Stahlwerken und Gießereien und andere Anwendungen vervollständigen diese Zahl.

Die Bewirtschaftung der Altreifen im Jahr 2017 wird mit 1,18 Millionen Tonnen Reifen abgeschlossen, die vor allem in Zementöfen (83 Prozent) energetisch verwertet und durch ihren Einsatz in städtischen Heizungs- und Kraftwerken (17 Prozent) ergänzt werden. Die Menge der gelagerten oder auf Behandlung wartenden Altreifen liegt mit 50.000 Tonnen leicht über den Vorjahreswerten. Dies ist auf die Umsetzung neuer Vorschriften in einigen Ländern und die Verpflichtung zur Sammlung und Behandlung eines höheren Prozentsatzes in anderen Ländern zurückzuführen, was das Ergebnis einer höheren Menge an Reifen ist, die auf die Behandlung warten.

Quelle: ETRMA und bvse