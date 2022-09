Für die bestmögliche Altreifen-Verwertung – AZuR auf der K 2022

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) präsentiert auf der Leitmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie klimafreundliche Lösungen für einen ökonomisch wie ökologisch sinnvollen Reifen-Kreislauf.

AZuR setzt sich mit seinen 49 Partnern für die bestmögliche Altreifen-Verwertung ein. Das Ziel besteht darin, Abfälle zu vermeiden, CO2-Emissionen zu reduzieren, natürliche Ressourcen (vor allem Kautschuk) zu schonen und die Umwelt zu schützen. Auf der Rubberstreet – dem Gummi-Hotspot auf der K 2022 – ist der AZuR-Stand (Halle 6 / C56) der Treffpunkt für das Networking und den Austausch zu innovativen Lösungen, Verfahren und Produktentwicklungen für die nachhaltige Circular Economy der Zukunft.

Dem Trend der Branche folgend, ist die Rubberstreet auf der K 2022 die Heimat von Kautschuk, Gummi und Gummirezyklaten (ELT). Insbesondere das umweltverträglich aus Altreifen recycelte Gummigranulat (ELT) spielt als Sekundärrohstoff der Zukunft eine wichtige Rolle im von AZuR forcierten, nachhaltigen Reifenkreislauf. Die Allianz Zukunft Reifen leistet ihren Beitrag dazu, die Sichtbarkeit von Recyclingprodukten und Recyclingrohstoffen zu erhöhen und Verwendungsmöglichkeiten vorzustellen.

Zu den Topics von AZuR und der K 2022 gehören die Circular Economy und der Klimaschutz. Experten sehen das größte derzeitige Handlungsfeld der Kunststoff- und Kautschukindustrie in einer funktionierenden Circular Economy. Die höchste Priorität von AZuR liegt auf der Weiterverwendung von Altreifen (Gummianteil rund 75 Prozent) durch Runderneuerung. Professionell runderneuerte Reifen haben bei identischem Rollwiderstand und vergleichbarer Laufleistung klare ökologische Vorteile gegenüber Neureifen – in der Fertigung verursachen Runderneuerte über 63 Prozent weniger CO2-Emissionen und benötigen rund zwei Drittel weniger Rohstoffe sowie rund 50 Prozent weniger Energie (Strom/Gas) als qualitativ vergleichbare, hochwertige Neureifen.

Lösungen für einen ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Reifen-Kreislauf

Ist eine Runderneuerung nicht mehr möglich, werden Altreifen in ihre Bestandteile (Gummi, Metall, Stoff) zerlegt und zu Sekundärrohstoffen verarbeitet. Aus recyceltem Gummimehl und Gummigranulat (ELT) werden vielfältige nachhaltige Produkte hergestellt, deren Einsatz sich ökologisch wie ökonomisch auszahlt. Das Spektrum reicht von witterungsbeständigen, elastischen Bodenbelägen für Spielplätze, Laufbahnen und öffentliche Grünanlagen über wetterfeste, robuste Bautenschutzmatten für Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen, bis hin zu gummimodifiziertem Asphalt.

Die Messe K findet vom 19. Oktober bis zum 26. Oktober 2022 in Düsseldorf statt. Der AZuR-Stand befindet sich in Halle 6 / C56. Am 19. Oktober 2022 lädt AZuR nach Messeschluss zum Get Together ein.

Über AZuR (Allianz Zukunft Reifen), das Innovationsforum Altreifen-Recycling

Die Entsorgungsproblematik in Deutschland steigt. Der Markt des Altreifen-Recyclings ist im Umbruch. Altreifen und Altgummi in Zukunft vollumfänglich wiederzuverwerten und gleichzeitig das Aufkommen an Altreifen zu reduzieren – das ist das hoch gesteckte Ziel des Innovationsforums Altreifen-Recycling. Ziel ist eine intensive Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Netzwerk aus Wirtschaft und Wissenschaft. Es soll eine branchenübergreifende Vernetzung der verschiedenen Akteure und Akteurinnen aus Wirtschaft und Wissenschaft in der „Altreifen-Branche“ angestoßen und ausgebaut werden, um die Voraussetzungen gerade für kleine und mittlere Unternehmen zum Beispiel für neue Produkte, Absatzmärkte und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu verbessern. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 wurde AZuR zehn Monate durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Mehr Informationen unter: www.azur-netzwerk.de/

Quelle: AZuR-Netzwerk /CGW GmbH