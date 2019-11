BDSV Jahrestagung vom 13. bis 14. November 2019 in Münster

Jeder spricht von Recycling und Klimaschutz. Die Betriebe der Stahlrecyclingbranche tun dies schon immer! Deshalb lautet das Motto der BDSV Jahrestagung, die vom 13. bis 14. November 2019 im Messe- und Congress Center Halle Münsterland in Münster stattfindet, auch: „Wir gestalten die Zukunft – und das seit Urzeiten.“

Die Teilnehmer des Branchentreffs erwartet in diesem Jahr ein Event der Superlative, dessen Programmpunkte und Rednerbeiträge thematisch ganz im Lichte des Beitrags der Stahlrecyclingbranche zur Erreichung der Klimaziele stehen. Während der ordentlichen Mitgliederversammlung wird Dr. Frank Pothen im Rahmen der Vorstellung der neuen Fraunhofer IMWS-Studie „Schrottbonus“ die zentralen Aussagen zum CO2-Footprint von Stahlrecyclingrohstoffen darlegen. Im Anschluss wird Dr.-Ing. Hans-Bernd Pillkahn, Geschäftsführer Proassort GmbH, in seinem Impulsreferat „Stahlrecycling – ohne Qualitätsoffensive keine Zukunft“ darlegen, welche Qualitätsanforderungen an Stahlrecycling in Zukunft notwendig sein werden.

Nach der Mittagspause findet mit der Präsidentenansprache das Highlight der Jahrestagung statt: Die Zuschauer dürfen auf ein multimediales Veranstaltungsspektakel gespannt sein, wenn BDSV Präsident Andreas Schwenter zusammen mit weiteren Mitgliedern des Präsidiums seinen Vortrag zum Thema „Stahlrecycling der Zukunft – Wo geht die Reise hin?“ halten wird. Gefolgt wird dieser Programmpunkt von einem Impulsreferat von Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme vom IWARU Institut für Infrastruktur, Wasser, Ressourcen, Umwelt – FH Münster zum Thema „Schrottaufbereitung – Quo vadis?“.

Auch das Thema Digitalisierung der Stahlrecyclingbranche steht nach wie vor im Fokus der Verbandsarbeit. Hierzu wird Dr. Jens-Uwe Meyer, Innovator und Digitalisierungsexperte, mit seinem Vortrag „Keine Angst vor der Digitalisierung. Wie Sie digitaler Gewinner werden“ wichtige Impulse geben.

Das Rahmenprogramm der BDSV Jahrestagung präsentiert sich diesmal noch größer und ist mit zahlreichen Highlights versehen: In der großen Halle werden über 50 Austeller aus den Bereichen Klein- und Großgeräte, Analysegeräte sowie Software für die Recyclingbranche vertreten sein. Neu in diesem Jahr ist, dass die BDSV Fachausschüsse am Gremienstand ihre Arbeit und Themenschwerpunkte vorstellen werden. In diesem Zusammenhang wird der Fachausschuss Digitalisierung das neue Intranet für alle BDSV Mitglieder präsentieren und freischalten. Das neue Institut für Schrott und Metalle (ISM) wird mit einem interessanten Angebot an Aus- und Weiterbildungsformaten an den Start gehen.

Weiteres Highlight der Jahrestagung wird die Unternehmerparty in der Jovel Music Hall Münster sein: Auf dem Programm stehen neben kulinarischen Köstlichkeiten und musikalischer Untermalung durch die Band ComboCombo die feierliche Verabschiedung von BDSV Hauptgeschäftsführer Dr. Rainer Cosson, der in den Ruhestand geht, sowie Kay Scheffel, Deutschlands bester Bauchredner.

Quelle: BDSV