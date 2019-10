Carbon Pricing Week vom 21. bis 25. Oktober 2019 in Berlin.

In Berlin findet derzeit eine internationale Woche der CO2-Bepreisung statt. Auf Einladung des Bundesumweltministeriums sind mehr als 50 Staaten und Regionen anlässlich der Jahrestreffen der beiden Initiativen „Partnership for Market Readiness“ (PMR) und „International Carbon Action Partnership“ (ICAP) auf der Carbon Pricing Week vertreten.

Der Höhepunkt der Woche ist am Mittwoch eine hochrangig besetzte Veranstaltung zur „Rolle des CO2-Preises auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität“. Vertreter wichtiger Staaten der internationalen Klimapolitik tauschen sich in dieser Woche über ihre Erfahrungen mit CO2-Preisinstrumenten aus und entwickeln neue Ansätze zur effizienten Verminderung von Treibhausgasemissionen.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze: „Die Debatte um die CO2-Bepreisung nimmt weltweit an Fahrt auf. Mittlerweile sind es mehr als 28 Staaten und Regionen, die ein Emissionshandelssystem eingeführt haben und 29 weitere Staaten, die zumeist auf nationaler Ebene eine CO2-Abgabe nutzen, um ihre Emissionen zu reduzieren. Ich bin sicher: Die Zahl der Staaten, die die Vorteile der CO2-Bepreisung erkennen, wird weiter wachsen. Von einem deutschen Alleingang beim CO2-Preis kann also keine Rede sein.“

Wie kann das „Carbon Leakage“ vermieden werden

Die Carbon Pricing Week hat vorgestern mit dem zweitägigen Jahrestreffen von ICAP begonnen. Schwerpunkt der diesjährigen Tagung werden Wettbewerbseffekte von Emissionshandelssystemen sein. Die zentrale Frage dabei ist: Mit welchen Instrumenten können Emissionshandelssysteme ambitionierter ausgestaltet und gleichzeitig die Verlagerung von Emissionen ins Ausland, das sogenannte Carbon Leakage, vermieden werden.

Heute, am 23. Oktober 2019 findet im Bundesumweltministerium die hochrangig besetzte Veranstaltung „The Role of Carbon Pricing on the Road to Greenhouse Gas Neutrality “ statt. Wichtige Vorreiterländer in Sachen CO2-Preispolitik diskutieren mit Industrie- und Gewerkschaftsverbänden sowie NGOs und Forschungseinrichtungen soziale und ökonomische Aspekte einer CO2-Preispolitik als Strategie für die Erreichung von Klimaneutralität. In der zweiten Hälfte der Woche treffen sich dann die Mitglieder der PMR und präsentieren die Ergebnisse ihrer Arbeiten zur Einführung von marktbasierten Instrumenten.

Quelle: Bundesumweltministerium