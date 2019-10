Am 21. November findet im VDMA in Frankfurt die 15. Wasser- und Abwassertagung statt. Die Fachabteilung Wasser- und Abwassertechnik des VDMA-Fachverbandes Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate setzt damit ihre erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Aus der Praxis – Für die Praxis“ fort.

Erfahrungsberichte bieten Anregungen und Know-how

Unter der Überschrift „Digitalisierung und Industrie 4.0 – Chance für Innovationen in der Wasserwirtschaft“ werden zur diesjährigen Tagung in den Konferenzbeiträgen innovative Ansätze und Erfahrungsberichte der Unternehmen SIEMENS AG, Festo AG & Co. KG, Endress+Hauser Messtechnik GmbH & Co. KG, ATC S.A., Xylem Water Solutions Deutschland GmbH sowie BASF SE präsentiert und die Herausforderungen bei der Digitalisierung der Wasserbranche diskutiert.

Die 15. VDMA Wasser- und Abwassertagung bietet eine Plattform, um aktuelle Entwicklungen bezüglich einer fortschreitenden Digitalisierung der Wasserwirtschaft mit Fachleuten und Kollegen zu diskutieren und um Anregungen für die tägliche Praxis zu gewinnen. Mehrwerte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten sich durch den Wissensaustausch rund um die Planung und den Betrieb wassertechnischer Anlagen sowie durch den Ausbau interessanter Kontakte.

Details zum Tagungsprogramm finden sie hier.

Quelle: VDMA e.V.