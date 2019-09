UNI ELEKTRO bietet Kunden Rücknahmeservice für Altlampen

UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG, eine der führenden Elektrofachgroßhandlungen in Deutschland, bietet in Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen seinen Kunden einen Rücknahmeservice für Altlampen (Leuchtmittel) an. UNI ELEKTRO setzt diesen Service in Partnerschaft mit Lightcycle, Deutschlands größtem Rücknahmesystem für Altlampen um. Mit dem Service bietet UNI ELEKTRO seinen Kunden eine einfache Rückgabemöglichkeit, hilft seinen Kunden aufwändige Berichtpflichten zu vermeiden und zeigt betriebliches Engagement für Nachhaltigkeit.

„Wir haben uns dem breiten Netzwerk von Lightcycle angeschlossen, da wir zunehmend von Installateuren und anderen gewerblichen Nutzern über die Abgabemöglichkeit von Altlampen angesprochen werden und hiermit unseren Kunden als Service eine umweltbewusste Möglichkeit für Ihre Rückgabe bieten möchten“, so Jens Rubner, Bezirksleiter der Region Nord-Ost von UNI ELEKTRO, zur neuen Partnerschaft. Auch Stephan Riemann, Geschäftsführer Lightcycle, begrüßt den neuen Partner im Rücknahmesystem: „Wir freuen uns sehr, dass sich UNI ELEKTRO unserem Rücknahmesystem in den neuen Bundesländern angeschlossen hat. So können wir gemeinsam zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beitragen.“

Der Kunde von UNI ELEKTRO profitiert nicht nur durch die einfache Rückgabemöglichkeit. Der E-Handwerker vermeidet durch die Rückgabe der Altlampen bei UNI ELEKTRO an Lightcycle die aufwändige jährliche Berichterstattung an das Elektro-Altgeräte Register (Stiftung EAR) über die zurückgegebenen Mengen.

Da Lightcycle von der Stiftung EAR als kollektives Herstellerrücknahmesystem anerkannt ist, entfällt die Berichtspflicht für die E-Handwerker nach §30 ElektroG, da diese von Lightcycle erfolgt.

Lightcycle stellt aktuell, zusammen mit weiteren namhaften Partnern aus dem Elektrofachgroßhandel, an mehr als 300 Standorten in Deutschland die Sammlung von Altlampen sicher, übernimmt die Großmengenlogistik und führt die ausgedienten Lampen einem fachgerechten Recycling zu. Die nächste Sammelstelle finden E-Profis und Verbraucher unter www.sammelstellensuche.de.

Quelle: Redaktionsbüro LIGHTCYCLE