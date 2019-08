Rokla expandiert mit Übernahme von Hartl Crusher in den Brecher- und Siebsektor

Die deutsche Rokla GmbH, die unter der Marke Rockwheel weltweit Fräsen vertreibt, hat die Akquisition des österreichischen Spezialisten für Schaufelbrecher und Schaufelsiebe Hartl Engineering & Marketing GmbH bekannt gegeben.

Das Abkommen, das bereits am 27. Juni 2019 in Kraft trat, umfasst die Nutzung der Marke Hartl Crusher, des Inventars und des geistigen Eigentums. Der Geschäftsbereich der Modular Solutions verbleibt im Besitz der Gebrüder Hartl. Aufgrund dieser Ankündigung werden keine Entlassungen erwartet und der Verkaufspreis wird nicht bekannt gegeben.

Die Hartl Engineering & Marketing GmbH wurde 2011 von den Brüdern Dominik und Alexander Hartl gegründet und baut auf einer langen Tradition der Hartl-Familie in der Zerkleinerungsbranche auf. Hartl bleibt unter der Führung von Rokla eine agile, unternehmerische Marke. Rokla wird seine beträchtlichen Kompetenzen zur Verfügung stellen und Ressourcen hinzufügen, sodass Hartl Crusher seine Marktabdeckung und Kundenbasis ausweiten kann. Die Produktpalette an Brech- und Sieblöffel beliefert Kunden in 70 Ländern und kennzeichnet sich durch Innovationen aus, wie zum Beispiel die Quattro Bewegung. 2013 wurden die Brecherlöffel mit dem international renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet,

Erweiterung der Produktpalette

Rokla mit Sitz in Langenburg, Baden Württemberg, produziert und vertreibt seit 2013 hydraulische Anbaufräsen unter der Marke Rockwheel. Rokla gilt bereits als technisch führend auf seinem Gebiet und zählt zu den am schnellsten wachsenden Baumaschinenherstellern in Deutschland. „Der Markt für Hartls Produktangebot hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und diese Akquisition verspricht, Roklas Position als technisch führender Anbieter von Baggeranbaugeräten weiter zu stärken“, sagt Robert Piasecki, geschäftsführender Gesellschafter der Rokla GmbH, „Rockwheel und Hartl-Produkte ergänzen sich gegenseitig und wir können die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser abdecken. Wir bündeln Kräfte!!“

Klaus Volkert, Mitinhaber von Rokla: „Die Fokussierung auf Innovation, hohen Qualitätsstandard und den kompromisslosen Einsatz erstklassiger Komponenten in den Hartl-Produkten entspricht genau unserer Philosophie. Wir freuen uns, auf diesem soliden Fundament aufbauen zu können.“ Alexander Hartl erklärt die Entscheidung zum Verkauf des Unternehmens wie folgt: „Der Verkauf von Hartl Crusher und der Ausstieg aus dem Geschäftsfeld der Anbaugeräte ist für uns ein strategisch wichtiger Schritt in Richtung Fokussierung auf unsere Aktivitäten im Segment der Energiespeicherlösungen unter der Marke Xelectrix Power.“

Und auch Dominik Hartl zeigt sich mehr als zufrieden: „Mit Rokla haben wir den idealen Käufer gefunden. Ein dynamisches und eigentümergetriebenes Unternehmen mit der klaren Vision einer globalen Marktführerschaft in seinem jeweiligen Segment. Wir sind überzeugt, dass Rokla Hartl Crusher in eine erfolgreiche Zukunft führen wird und dass dadurch auch unsere Kunden, Vertriebspartner und Lieferanten profitieren werden.“

Quelle: Rokla GmbH