NordBau 2019: Auch in diesem Jahr stellt Wacker Neuson in Neumünster aus

Auf dem Stand N115 im Freigelände Nord stehen unter dem Motto „Electrified NordBau“ die „zero emission“-Lösungen von Wacker Neuson im Mittelpunkt des Messeauftritts.

Wacker Neuson präsentiert Highlights aus allen Produktgruppen. Besonderer Fokus liegt auf den elektrischen Baumaschinen und -geräten, die auch in der Bauindustrie durch immer strengere Emissionsregelungen und eine steigende Akzeptanz der Anwender zunehmend an Bedeutung gewinnen. „Wir entwickeln schon seit mehreren Jahren emissionsfrei arbeitende Baumaschinen und können unseren Kunden schon heute ein breites Portfolio anbieten, mit dem sich eine gesamte innerstädtische Baustelle betreiben lässt“, sagt Axel Fischer, Geschäftsführer Wacker Neuson Deutschland. „Wir freuen uns darauf, unter dem Motto ‚Electrified NordBau‘ den Besuchern der Messe unsere Innovationen zu präsentieren. Dabei ist uns vor allem eines wichtig: der persönliche Austausch mit unseren Kunden und Interessenten.“

In einem eigenen „zero emission“-Bereich sind auf der Messe Akkustampfer und Akkuplatten sowie elektrische Radlader, Dumper und Minibagger zu sehen. Neu im Sortiment sind der Akkustampfer AS60e und die Akkuplatte AP2560e, die ebenfalls mit dem für alle elektrischen Baugeräte modular verwendbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben werden. Weitere Neuzugänge sind der vollelektrische Minibagger EZ17e sowie der Elektro-Raddumper DW15e. Der Elektrobagger EZ17e eignet sich dank kompakter Abmessungen besonders für Arbeiten im Innenraum, für Einsätze im innerstädtischen Bereich oder im Galabau. Die Markteinführung des Zero Tail Baggers ist gerade in Vorbereitung. Der Raddumper DW15e mit einer Nutzlast von 1,5 Tonnen ist jeweils mit einem eigenen Elektromotor für den Fahrantrieb und für die Arbeitshydraulik ausgestattet, um die Leistung bedarfsgerecht und unabhängig abzunehmen und den Energieverbrauch zu minimieren.

Vielseitige und leistungsstarke Multi-Tools

Die Radlader von Wacker Neuson sind dank einer Vielzahl von Anbauwerkzeugen und überzeugender Technik vielseitig einsetzbar. Neu im Wacker Neuson Portfolio ist das größte Modell WL95. Der Radlader in der 10-Tonnen-Klasse besitzt eine umfassende Serienausstattung. Darüber hinaus können beispielsweise Motor, Antrieb, Fahrerstand oder Hydraulik je nach Einsatzzweck und Vorlieben individuell konfiguriert werden. In der 40 km/h-Variante ist der WL95 mit dem innovativen Getriebe ecospeedPRO ausgestattet.

Das stufenlose hydrostatische Schnellgang-Getriebe erlaubt höhere Zugkräfte und Fahrgeschwindigkeiten und punktet zusätzlich mit Wacker Neuson typischer Kompaktheit, Energieeffizienz und bestem Bedienerkomfort. Durch das Knickgelenk sowie die hintere Pendelachse ist der Radlader besonders wendig und gewährleistet optimale Traktion. Außerdem wurden die Radlader WL44 und WL52 überarbeitet: Die Vorderwagen der vier- beziehungsweise fünf-Tonnen-Radlader sind nach einem Facelift nur noch 1,69 Meter hoch. In Kombination mit einem neuen, breiteren Design hat der Bediener zu jedem Zeitpunkt die Anbaugeräte bestens im Blick, was ihre Bedienung und ihren Wechsel noch einfacher macht.

Dual View: Bessere Sicht für mehr Sicherheit

Neue Standards in puncto Bediener- und Baustellensicherheit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit setzen die Dual View Raddumper von Wacker Neuson mit sechs bis zehn Tonnen Nutzlast. Dual View ermöglicht den komfortablen und schnellen Wechsel der Sitzposition durch eine 180-Grad-Drehung der gesamten Bedien- und Sitzkonsole. Auf diese Weise hat der Bediener immer beste Sicht in die Fahrt- bzw. Arbeitsrichtung. Beim Be- und Entladen schaut er in Richtung Mulde, vor der Weiterfahrt dreht er den Sitz um 180 Grad und hat damit uneingeschränkte Sicht in Fahrtrichtung. Mehr Sicht bedeutet auch mehr Sicherheit: Der Fahrer kann den Bereich, in den er fährt, ideal einsehen und potentielle Gefahren besser erkennen. Auch lästiges und potentiell gefährliches Rangieren oder Rückwärtsfahren entfallen mit den Dual View Dumpern komplett.

Darüber hinaus sind auf dem Stand N115 auf der NordBau verschiedene Kompaktmaschinen wie Mobil-, Ketten- und Zero Tail Bagger sowie Dumper zu sehen. Zudem präsentiert Wacker Neuson das breite Portfolio in den Bereichen Beton- und Bodenverdichtung, darunter Vibrationsplatten, Stampfer und Walzen. In einem speziellen Demobereich können Besucher die Vibrationsplatten in Aktion sehen.

