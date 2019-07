Abfall- und Recyclingwirtschaft in Indien: Informationsveranstaltung zum Thema

Angesprochen sind deutsche Unternehmen. Die Veranstaltung zum Thema Abfall- und Recyclingwirtschaft in Indien findet am 25. September in Bonn statt.

Am 25. September 2019 führt der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft e.V. (BVMW), im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), eine Informationsveranstaltung zum Thema Abfall- und Recyclingwirtschaft für den Zielmarkt Indien in der bvse-Geschäftsstelle in Bonn durch. Anmeldeschluss ist der 6. September. Zur Anmeldung und weiteren Informationen

Quelle: bvse