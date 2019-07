3. European Recycling Conference am 19. September in Paris

EuRIC – der Europäische Verband der Recyclingindustrien – und Federec laden zur dritten Ausgabe der European Recycling Conference (ERC) am 19. September 2019 in Paris ein. Die Tagung findet im Luft- und Raumfahrtmuseums am Flughafen Paris – Le Bourget statt.

Die Konferenz richtet sich an Händler, Recycler, Verbraucher und Maschinenlieferanten aus ganz Europa. Hochrangige Redner aus der Industrie sowie Vertreter der europäischen Institutionen halten die Teilnehmer über die neuesten Geschäfts- und Regulierungsentwicklungen auf europäischer Ebene auf dem Laufenden. Die Prioritäten für die Recyclingindustrie in den kommenden Jahren werden auch im Rahmen des neu gewählten Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission diskutiert.

Der Konferenz schließt sich ein Galadinner auf einem Flusskreuzfahrtschiff an. Weitere Informationen über das Programm, die Anmeldungen, die Unterkunft und die Sponsoring-Möglichkeiten unter: Link

Quelle: bvse