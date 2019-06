VDI-Seminar „Aktuelle Trends im Kunststoffrecycling“

Am 23. und 24. Juli 2019 in Frankfurt, am 28. und 29. November 2019 in Hamburg und am 18. März 2020 in Köln.

Kunststoffe sind ein kostengünstiger Rohstoff, der vielfältig einsetzbar ist. Doch Kunststoffabfälle sind auch Gegenstand heftiger kontroverser Diskussionen, da sie die Umwelt und insbesondere die Meere stark belasten. Neben der Abfallvermeidung ist das Kunststoffrecycling eine effiziente Methode, um Ressourcen und Kosten einzusparen und die Umwelt zu schützen.

Vor dem Hintergrund der EU-Kunststoffstrategie, die ein neues kreislauforientiertes Modell anstrebt, und des Anfang 2019 in Kraft getretenen Verpackungsgesetzes, informiert dieses Seminar umfassend über aktuelle rechtliche, technische, wirtschaftliche und politische Entwicklungen im Bereich des Kunststoffrecyclings. Branchenexperten diskutieren mit den Teilnehmern verschiedene Fragestellungen aus den folgenden Bereichen:

Rechtliche Grundlagen und Neuerungen

Sammlung und Erfassung von Kunststoffabfällen

Verwertungsverfahren im Vergleich

Zertifizierungen und Labels

Ecodesign in der Praxis

Sinnhaftigkeit und Perspektiven des Recyclings

Weitere Informationen: Webseite

Quelle: Dr. Brüning Engineering UG