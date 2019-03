Heléne Mellquist zur Präsidentin von Volvo Trucks Europe ernannt

Heléne Mellquist, derzeit Präsidentin von Volvo Trucks International, wurde mit Wirkung zum 1. April 2019 zur Präsidentin von Volvo Trucks Europe ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Roger Alm an, der seit dem 1. Januar 2019 Präsident von Volvo Trucks ist.

Mellquist leitet seit 2016 Volvo Trucks International. Zuvor hatte sie seit ihrem Eintritt in das Unternehmen 1988 viele Führungspositionen bei der Volvo Group inne. Ihre Karriere umfasst verschiedene Rollen in den Bereichen Vertrieb, Strategie, Controlling, Einzelhandelsentwicklung und Kommunikation, so zum Beispiel bei Volvo Busse, Volvo Penta und Volvo Trucks. Heléne Mellquist war auch CEO der schwedischen Reederei Transatlantic.

„Heléne Mellquist ist eine dynamische und erfahrene Führungskraft und konzentriert sich stark auf den Kundenerfolg. Ich bin sehr erfreut, Volvo Trucks Europe an sie übergeben zu können“, sagt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

„Ich fühle mich geehrt, zur Präsidentin von Volvo Trucks Europe ernannt worden zu sein. Wir haben wirklich aufregende Zeiten vor uns, mit Innovationen, die Transportlösungen effizienter und nachhaltiger machen werden. Ich freue mich sehr darauf, das Geschäft zusammen mit unseren Kunden, Partnern und mit meinen Kollegen weiterzuentwickeln“, sagt Heléne Mellquist.

Quelle: Volvo Group