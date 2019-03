Mobile Recyclingmaschinen für den GaLaBau von Eggersmann auf der bauma

Auf seiner Ausstellungsfläche im Freigelände Nord (FN.1118/4) präsentiert Eggersmann kompakte und flexible Maschinenlösungen für die Zerkleinerung, Kompostierung und Siebung. Einfach im Transport und schnell in der Verfügbarkeit sind sie die idealen Recylingmaschinen für den GaLaBau, Lohnunternehmen und landwirtschaftliche Betriebe.

Klein, aber oho! Mit Abmessungen von 6 x 1,8 x 1,8 Metern normalerweise eingeordnet in die Kompaktklasse, erreicht der Forus HB 70 beeindruckende Durchsätze von bis zu zehn Tonnen pro Stunde. Der langsam laufende Zweiwellenzerkleinerer ist ein echtes Kraftpaket und eignet sich besonders für die Zerkleinerung von Holz und holzähnlichen Stoffen sowie Grünschnitt und Verpackungen. Je nach Anforderung ist der HB 70 in mobiler Kettenversion oder semimobiler Hakenliftvariante lieferbar.

Darüber hinaus überzeugt Eggersmann mit seinem selbstfahrenden Kompostumsetzer, der Backhus A 30. Die robuste Maschine zeichnet sich ebenfalls durch kompakte Maße bei überragender Leistung aus. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich vom Garten- und Landschaftsbau über den Obst- und Gemüseanbau bis hin zur Kompostierung von Stallmist in landwirtschaftlichen Betrieben. Leicht zu transportieren und flexibel im Einsatz, empfiehlt sich die Backhus A 30 auch für den überbetrieblichen Einsatz.

Gleichermaßen geschaffen für alle GaLaBauer: das mobile Trommelsieb Terra Select T 20. Mit seiner Hilfe wird der höchste Grad an Flexibilität beim Sieben erlangt, sagt Eggersmann. Ob Erde, Sand, Kies, Grünschnitt, Hackschnitzel, Schlacke oder Stein, Recyclingmaterial, Glas oder Ersatzbrennstoff – die kleine Profimaschine überzeugt auf jedem Anwendungsgebiet. Gering in Abmessungen und Gewicht ermöglicht sie zudem einen schnellen und einfachen Transport mit dem Pkw oder Kleintransporter. Mit seinem Hybridantrieb lässt sich das mobile Trommelsieb optimal auf die Gegebenheiten vor Ort anpassen und ermöglicht so das Sieben mit Dieselgenerator oder elektrischem Stromanschluss.

Informationen über das komplette Maschinenportfolio der Eggersmann GmbH, beispielsweise über das mobile Trommelsieb Terra Select T 70 (Trommellänge 7,5 Meter) oder den Universalzerkleinerer Teuton Z 55, erhält das interessierte Publikum ebenfalls vor Ort.

Quelle: Eggersmann