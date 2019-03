Hasbro – erster Spielwarenhersteller mit Recycling-Programm

Gebrauchte Spielsachen werden zu Parkbänken und Mülleimern. Nachhaltigkeitsinitiative mit Partner TerraCycle.

Der Spielwarenhersteller Hasbro positioniert sich mit einem neuen Recycling-Programm für Spielzeug und Spiele als weltweiter Pionier der Spielwarenbranche. Bereits im Jahr 2018 hat Hasbro sein Spielzeug Recycling-Programm erfolgreich in den USA gestartet. Nun folgt Deutschland als erster europäischer Markt nach. Dabei holt der Markenhersteller den Produktrecycling-Spezialisten TerraCycle als erfahrenen Partner ins Boot.

Engagement für die Umwelt und die Gesellschaft haben bei Hasbro eine lange Tradition. Gemeinsam mit TerraCycle macht sich das Unternehmen nun für eine intelligente und nachhaltige Ressourcennutzung stark. Im Rahmen des Hasbro Spielzeug Recycling-Programms können ab sofort alle Spielzeuge und Spiele des Herstellers, die nicht batteriebetrieben sind, zur Wiederverwertung zurückgegeben werden. Ziel der Recycling-Initiative ist es, Spielzeug und Spiele vor der Müllverbrennung zu retten und stattdessen die Materialien zu recyceln. Teilnehmen kann jeder, der sich über www.hasbrotoyrecycling.de für das kostenlose Hasbro Spielzeug Recycling-Programm anmeldet.

Die nicht mehr benötigten Spielzeuge und Spiele können entweder in einer öffentlichen Sammelstelle abgegeben oder mit einem ausdruckbaren Versandetikett gratis eingesendet werden. TerraCycle verspricht dafür zu sorgen, dass die Produkte in ihre Einzelteile zerlegt, die verschiedenen Materialien wie Kunststoffe, Metalle, Fasern unter anderem getrennt und wieder in einen rohstoffähnlichen Zustand gebracht werden. Diese recycelten Materialien können dann von Herstellern für die Produktion von beispielsweise Lagerbehältern und Parkbänken genutzt werden. Wer teilnimmt, tut nicht nur etwas Gutes für die Umwelt, sondern wird mit TerraCycle-Punkten belohnt, die in Geldspenden für gemeinnützige Organisationen oder Schulen und Kindergärten umgewandelt werden.

Quelle: Hasbro