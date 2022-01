Spielzeug-Recyclingprogramm „PlayBack“ geht in eine neue Runde

Gemeinsam mit der Initiative „Sammeldrache“, einem Sammelsystem für die Wiederaufbereitung von Druckerpatronen, und der Kunststoffschmiede Dresden bringt Mattel Deutschland Spielzeugrecycling an Schulen und Kindergärten. Nach dem erfolgreichen Start des Programms im vergangenen Jahr wird es 2022 weiter ausgebaut.

Im Jahr 2021 startete das Spielzeugunternehmen das PlayBack-Programm, das das Ziel von Mattel unterstützt, Spielzeug und Verpackungen bis 2030 zu 100 Prozent aus recycelten, recycelbaren oder biobasierten Kunststoffen herzustellen. In ganz Deutschland nimmt Mattel Kunststoffspielzeug zurück, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, und gewinnt die Materialien zurück, um sie als recycelten Inhalt in neuen Produkten wiederzuverwenden. Bei diesem Programm werden die recycelten Spielzeuge – wie es weiter heißt – in einen neuen Spielplatz für einen guten Zweck verwandelt.

Seit Anfang Dezember wurde das PlayBack-Programm nun mit einer neuen Aktion weiter ausgebaut, informiert das Unternehmen: Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Sammelsystem „Sammeldrache“ pilothaft an 100 Schulen und Kindergärten im ganzen Bundesgebiet gestartet. Dabei bekommen die Einrichtungen jeweils eigene Sammelboxen zugesendet, in denen kaputtes Spielzeug aus den Kinderzimmern gesammelt und so vor den Müllverbrennungsanlagen gerettet werden kann. Für jede mit Plastikspielzeug gefüllte Box erhalten die Einrichtungen sogenannte „Grüne Umwelt-Punkte“, die sie dann im Sammeldrache-Shop gegen hochwertige Prämien wie beispielsweise Sportgeräte, Lern- beziehungsweise Bastelmaterialien, Bücher, IT-Equipment, technische Ausstattung oder Spielzeug eintauschen können.

Lehrmaterialien für Umweltbildung

Gleichzeitig bietet Mattel eine Methodensammlung für Lehrkräfte auf der PlayBack-Webseite zum Download an, sodass Hintergründe zu Kreislaufwirtschaft und bewusstem Konsum auch im Unterricht an die Kinder weitergegeben werden können. Die Lehrmaterialien wurden gemeinsam mit der Dresdner Kunststoffschmiede, die sich für Umweltbildung einsetzt, entwickelt.

Das Projekt ist aber nicht nur für Schulen und Kindergärten gedacht: Jeder kann auch von zuhause aus beim PlayBack-Programm mitmachen und kaputte Spielzeuge kostenlos einsenden. Für jedes gesammeltes Kilogramm Plastik spendet Mattel 1 Euro an die Kinderhilfsorganisation Bild hilft e. V. „Ein Herz für Kinder“. Auch der aus den recycelten Spielsachen erbaute Spielplatz wird voraussichtlich Ende 2022 an eine Kindereinrichtung gespendet, kündigt das Unternehmen an: „Mit dieser Aktion macht Mattel zusammen mit den Projektpartnern die ersten Schritte hin zu einer nachhaltigen Spielwarenindustrie und unterstützt dabei Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland.“

Quelle: Mattel