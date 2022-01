Recycling von Reifen & Gummi: Arbeit geht jetzt als Fachverband weiter

Das Thema Recycling von Reifen & Gummi nimmt seit der bvse-Jahrestagung im September 2021 einen noch höheren Stellenwert ein.

Wie der bvse mitteilte, wurde auf der bvse-Jahrestagung beschlossen, aus dem bvse-Ausschuss den bvse-Fachverband Recycling von Reifen & Gummi zu bilden. Damit ist der Fachverband nun auch im bvse-Präsidium mit Sitz und Stimme vertreten. Als Vizepräsident und Fachverbandsvorsitzender wird sich dort Bernd Franken für die Interessen der Branche engagieren.

Interessenten können sich über den bvse-Fachverband und die Branchenthemen auf der neuen Internetseite informieren. Im neugewählten Fachverbandsvorstand sind folgende Persönlichkeiten vertreten:

Vorsitzender und bvse-Vizepräsident: Bernd Franken, Ecocalor GmbH. Stellvertretender Vorsitzender: Josef Hösl, Estkom GmbH.

Beisitzer: Martin Klinger (Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH), Dr. Susanne Madelung (PVP Triptis GmbH), Hanna Schöberl (Kurz Karkassenhandel GmbH), Reinhard Danninger jun. (Danninger Spezialtransporte + Recycling), Stefan Dietl (Logex System GmbH & Co. KG), Matthias Einsele (ELM Recycling GmbH & Co. KG), Daniel Hofsäß (Roth International GmbH), Thomas Maashöfer (PreZero Service Westfalen GmbH & Co. KG), Markus Müller (KrW Kreislaufwirtschafts- und Abfallverwertungs GmbH), Thomas Staudt (SRE GmbH)

Quelle: bvse