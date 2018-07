Whitepaper von CHEP: Spannungsfeld Kapazitätsmangel in der Supply Chain

Umfrage unter Branchenteilnehmern zeigt gemeinsame Wege aus der „Krise“ auf.

In allen Logistikbereichen fehlen Fachkräfte – weltweit und über Branchen hinweg. Bei einem globalen Wachstum von fünf Prozent im Logistiksektor in den letzten Jahren hat es die Branche weder geschafft, genügend qualifiziertes Personal anzuwerben noch ausreichend Nachwuchs auszubilden. Insbesondere die Rekrutierung von Fahrpersonal stellt eine immer größere Herausforderung dar. Die aktuellen Zahlen sind alarmierend: Allein in Deutschland fehlen 45.000 Fahrer, vorwiegend bedingt durch den demographischen Wandel und die Abschaffung der Wehrpflicht.

In einer Umfrage unter unterschiedlichen Akteuren am Logistikmarkt suchte der Anbieter von Supply Chain-Lösungen CHEP nach den Ursachen für die kritische Lage. Gleichzeitig fragte das Unternehmen nach Lösungswegen, die die Situation aller in der Supply Chain-Beteiligten entschärfen. Die Erfahrungen von Logistikern wie zum Beispiel Speditionen flossen ebenso in die Studie ein wie die von Handel und Industrie. Diese Sicht aus unterschiedlichen Perspektiven macht den hohen Nutzwert der Studie aus: das Ergebnis der Studie deckt nicht nur Ineffizienzen in der Lieferkette auf, sondern berücksichtigt auch andere Faktoren, sie sich negativ auf den Logistikmarkt auswirken. Die Leser der Studie erhalten eine umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen Situation, aus der zukünftige Entwicklungen und konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

Nachhaltigere Nutzung von Kapazitäten

„Unsere Umfrage stieß bei unseren mehr als 700 Logistikpartnern, unserer Kundenbasis und auch anderen Branchenteilnehmern auf eine breite Resonanz, was die große Brisanz des Themas beweist. Das Ergebnis hat vor allem gezeigt, dass im Interesse aller Beteiligten ein schnelles Umdenken dringend nötig ist. 73 Prozent der Umfrageteilnehmer signalisierten ihre Bereitschaft zur Kollaboration, was uns besonders freut, fördert CHEP doch in den letzten Jahren aktiv die Zusammenarbeit mit Kunden und anderen Supply Chain Playern“, berichtet Ralf Pätzold, Director, Strategic Projects bei der CHEP Deutschland GmbH.

Interessenten können unter die aktuelle CHEP-Studie zum Thema „Spannungsfeld Kapazitätsmangel in der Supply Chain“ hier herunterladen.

Quelle: CHEP Deutschland GmbH