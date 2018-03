Schweizer Prix-Metallrecycling: Igora sucht eifrige Metallsammler

Thalwil, Schweiz — Bis zum 31. Mai 2018 können sich Sammler von Metallverpackungen wieder für den nationalen Umweltpreis Prix-Metallrecycling bewerben. Bei den Metallverpackungen kommen in der Schweiz pro Einwohner jährlich 2,9 Kilo in die Wiederverwertung oder insgesamt rund 24.000 Tonnen. Doch die beiden dafür zuständigen Recyclingorganisationen Igora und Ferro Recycling wollen mehr und lancieren deshalb jährlich den Prix-Metallrecycling.

Mit dem nationalen Umweltpreis werden die drei eifrigsten Schweizer Metallsammler gesucht und mit je CHF 1.000 sowie viel Anerkennung und Ehre belohnt. Alle, die mit Eigeninitiative und Begeisterung Metallverpackungen wie Aludosen, Aluschalen, Alutuben und Konservendosen aus Stahlblech ins Recycling bringen, können sich am Wettrennen zum Prix-Metallrecycling beteiligen. Gefragt sind innovative und kreative Sammelprojekte, die zum Sammeln von Metallverpackungen sensibilisieren.

Aus den Einsendungen wählt eine Fachjury die erfolgreichsten Projekte aus. Bei den Jurierungskriterien geht es vor allem um die Eigeninitiative, die Begeisterung und die Kreativität, die die möglichen Gewinner beim Sammeln von Metallverpackungen zeigen. Alle umweltbewussten Metallsammler können sich beim Wettrennen 2018 unter Igora.ch oder ferrorecycling.ch, über eine E-Mail an info@Igora.ch oder eine Postkarte an Igora bewerben. Folgende Angaben sollten nicht fehlen: wie viele, wie und wo und welche Metallverpackungen gesammelt werden und natürlich die vollständige Adresse mit Telefon und, wo vorhanden, die E-Mail-Adresse.

Zu den Gewinnern aus den Vorjahren zählen das Tüftelwerk Luzern, die Lerngruppe Mittelhäusern BE, die Stiftung dieheiplus in Neuhausen SH oder die Familien Etter aus Müllheim TG und Keppler in Interlaken. Das Spektrum aller Gewinner ist umfassend und geht von vorbildlichen Familien bis zu Berufsschulen und Jugendgruppen, von Reinigungsteams in Verkehrsbetrieben und Wohnüberbauungen bis zu umweltbewussten Campings und Kiosken. Auch Profisammler, die sich einen Teil des Lebensunterhalts mit dem Sammeln erwirtschaften, zählen immer wieder zu den Siegern.

Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2018.

Quelle: Igora-Genossenschaft für Aluminium-Recycling und Ferro Recycling