N-ERGIE: Neue Biomasse-Anlage soll fossile Brennstoffe durch Altholz ersetzen

Nürnberg — Die N-ERGIE steht zu den Klimaschutzzielen und strebt langfristig eine möglichst CO2-neutrale Energieerzeugung an. Mit einer zusätzlichen Biomasse-Anlage an ihrem Heizkraftwerk-Standort in Nürnberg-Sandreuth will N-ERGIE ab 2022 den Einsatz fossiler Brennstoffe weiter verringern. Bei der Produktion von Strom und Wärme soll der Energieträger Erdgas teilweise durch Altholz ersetzt werden.

Wertstoff Altholz bestmöglich ausschöpfen

Mit modernster Anlagentechnik und im hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsprozess (KWK) will die N-ERGIE den Energiewert des zunehmend in der regionalen Kreislaufwirtschaft anfallenden Wertstoffs Altholz bestmöglich ausschöpfen. Der Anteil an regenerativ erzeugter Nürnberger Fernwärme wird damit deutlich gesteigert und die Energieerzeugung noch nachhaltiger.

Bei der geplanten Anlage kann die N-ERGIE auf die bereits bestehende Infrastruktur zurückgreifen. So können etwa Dampfturbine, Generator und Heizkondensator des Heizkraftwerks (HKW) mitgenutzt werden. Für den Abzug des Rauchgases aus dem neuen Kesselhaus steht eine freie Röhre im bestehenden Schornstein zur Verfügung.

Baustein zur fortlaufenden Dekarbonisierung

Für die N-ERGIE bedeutet eine mögliche neue Biomasse-Anlage in Sandreuth die Fortschreibung der bereits 2005 eingeleiteten Dekarbonisierung der Energieerzeugung am Standort.

Mit der Umstellung des HKW von Steinkohle auf Erdgas (2005), dem Bau eines (Frischholz-)Biomasse-HKW (2012) und der Errichtung des Wärmespeichers (2014) konnten bisher CO2-Einsparungen von rund 200.000 Tonnen pro Jahr erzielt werden. Nach Plan ermöglicht die neue Anlage eine zusätzliche Reduktion im Umfang von rund 50.000 Tonnen.

Das Vorhaben befindet sich noch in einem frühen Planungsstadium. Aktuell laufen Vorgespräche mit den zuständigen Behörden. Sollten sich hierbei keine Ausschlusskriterien ergeben, könnte im Spätsommer 2018 zunächst ein Antrag auf Genehmigung für Bau und Betrieb einer solchen Anlage gestellt werden.

In diesem Fall wird die N-ERGIE die Öffentlichkeit umfangreich beteiligen und transparent über die Planungen sowie das weitere Vorgehen berichten.

Quelle: N_ERGIE Aktiengesellschaft