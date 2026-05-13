Recyclingratgeber „DigiDot“ nun EU-weit verfügbar

DigiDot, der digitale Ratgeber für die getrennte Verpackungssammlung, wird nach seiner erfolgreichen Einführung in der DACH-Region nun europaweit ausgerollt.

Die Initiative beruht auf der von der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) initiierten Plattform Digi-Cycle und stellt Verbraucher:innen via QR-Code präzise Informationen zur richtigen Entsorgung von Verpackungen zur Verfügung. Damit fördert DigiDot die korrekte Sammlung und Trennung von Verpackungsabfällen als wichtigen Grundstein für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft in Europa.

Die getrennte Sammlung von Verpackungsabfällen ist eine zentrale Säule, um Recycling in Europa weiter voranzubringen und die EU-Quoten bis 2030 zu erfüllen. Als digitale Evolution des Grünen Punkts unterstützt DigiDot Konsument:innen dabei, Verpackungen korrekt zu entsorgen: Durch das Scannen des QR-Codes auf der Produktverpackung erhalten sie präzise Informationen für jede Verpackungskomponente und finden passende Sammelstellen in der Nähe. Die EU-weite Verfügbarkeit von DigiDot macht die getrennte Sammlung nun auch auf internationaler Ebene transparenter und verständlicher. Denn die zum Teil erheblichen Unterschiede zwischen Sammelsystemen in europäischen Ländern, Regionen und Gemeinden führen oftmals zu Unsicherheiten beim Trennverhalten. Die Plattform umfasst bereits mehr als 1.000 Verpackungsarten, rund 50.000 Markenprodukte sowie eine Datenbank mit über 500.000 Standorten von Abfallsammelbehältern in ganz Europa und ist in zahlreichen europäischen Sprachen verfügbar. Entstanden ist DigiDot aus einer Zusammenarbeit von Der Grüne Punkt und Digi-Cycle, einem Tochterunternehmen, das die ARA im Jahr 2022 gründete.

„Bei der ARA setzen wir uns seit jeher dafür ein, Konsument:innen bei der korrekten Sammlung ihrer Verpackungen zu unterstützen. Denn nur, wenn Verpackungen getrennt gesammelt werden, können sie erfolgreich im Kreislauf geführt werden und damit die Rohstoffsicherheit Österreichs stärken. Wir freuen uns, dass unser digitaler Recycling-Guide den Grundstein für DigiDot gelegt hat und dieser nun EU-weit zum Einsatz kommen wird“, erklärt ARA Vorstandssprecher Harald Hauke.

Digitale Kennzeichnung – mit DigiDot bereit für künftige EU-Vorschriften

Neue regulatorische Richtlinien, insbesondere die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) sowie die Empowering Consumers Directive, stellen komplexe Anforderungen an die Aufmachung von Verpackungen und die Bereitstellung von Informationen. Durch DigiDot werden diese Vorgaben nicht nur erfüllt, sondern sogar um zusätzliche Kommunikations- und Marketingpotenziale erweitert. Hersteller:innen können selbst bestimmen, welche Produktinformationen über den QR-Code abrufbar sind und diese gezielt in die Kommunikation mit den Verbraucher:innen einbinden. Denn optional lassen sich die Hinweise durch zusätzliche produktspezifische Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten der Verpackung (wie z. B. Recyclingfähigkeit oder Rezyklatanteil), Links zu Unternehmenswebsites, Gamification-Content und vieles mehr ergänzen. Der digitale Ansatz reduziert zudem Druckaufwand und Komplexität von Verpackungen und stellt sicher, dass Nutzer:innen stets aktuelle, lokal gültige Informationen erhalten. Das System ist so konzipiert, dass es flexibel an zukünftige regulatorische Entwicklungen und Standards angepasst werden kann. Die Informationen sind auch über die Website digi-dot.info und die Digi-Cycle-App zugänglich, sodass Verbraucher:innen nach Produkten suchen und sofort maßgeschneiderte Sortieranleitungen erhalten können.

Internationale Einführung durch PRO Europe

Die internationale Einführung von DigiDot wird von PRO Europe durch sein Netzwerk aus 31 Mitgliedsorganisationen in ganz Europa sowie in der Türkei und Israel unterstützt. In Österreich übernimmt die ARA als Teil des Netzwerkes die Einführung. PRO Europe bringt Organisationen, die die Herstellerverantwortung umsetzen, international zusammen, um Verbraucher:innen in verschiedenen Märkten einheitliche digitale Leitlinien zur Verfügung zu stellen. Das Netzwerk schafft dadurch eine einzigartige Gelegenheit, die digitale Beratung von Verbraucher:innen weiter auszuweiten und die Kund:innen der ARA bei Fragen zur Herstellerverantwortung in Europa zu unterstützen.

Quelle: ARA AG