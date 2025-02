Matratzenrecycling-Unternehmen Loop-it in Österreich gegründet

Das Joint Venture des Schaumstoffspezialisten Neveon und des Kreislaufwirtschaftsunternehmens Brantner will die in Österreich vorhandene Lücke im Bereich Matratzenrecycling schließen und künftig dabei helfen, wertvolle Rohstoffe im Kreislauf zu halten sowie neue Stoffströme zu erschließen.

In einem ersten Schritt wird das Gemeinschaftsunternehmen Loop-it mit Sitz in Krems an der Donau gebrauchte Matratzen in Zusammenarbeit mit Wertstoffsammelzentren und weiteren Partnern annehmen, zerlegen und anschließend mechanisch recyceln. Die so geretteten Rohstoffe werden in einem nächsten Schritt von Neveon sowie von weiteren produzierenden Unternehmen zu wertvollen neuen (Verbundschaum-)Produkten, wie etwa Teppichunterlagen oder Schalldämmungselementen, verarbeitet.

Neveon und Brantner green solutions sind mit der Gründung von Loop-it Vorreiter, denn das Unternehmen agiert in einem Umfeld, in dem die Recycling-Infrastruktur noch nicht durch eine Inverkehrbringergebühr (EPR), wie in anderen Ländern bereits üblich, gestützt wird. Nach den Informationen der Unternehmen werden in Österreich jährlich über eine Million gebrauchte Matratzen entsorgt beziehungsweise gehen in die Verbrennung. Das möchten Neveon und Brantner ändern.

Quelle: Neveon und Brantner (Gemeinsame Pressemitteilung)