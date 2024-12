Wechsel in der Geschäftsführung bei der bifa Umweltinstitut GmbH

Professorin Dr. Nadine Warkotsch und Thomas Weber folgen auf Professor Dr.-Ing. Wolfgang Rommel.

Wolfgang Rommel lenkte seit 2004 als Geschäftsführer die Geschicke der bifa Umweltinstitut GmbH und verabschiedet sich zum 31. Dezember 2024 in den Ruhestand. Das Umweltinstitut wird in Zukunft von einer Doppelspitze geleitet.

Ab dem 01. Januar 2025 wird Prof. Dr. Nadine Warkotsch für das bifa Umweltinstitut tätig sein. Sie promovierte 2004 an der LMU und war danach lange in der Industrie tätig, die längste Zeit davon bei der Henkel AG & Co. KGaA in Düsseldorf. 2013 gründete sie ihr eigenes Unternehmen, das Firmen bei der Antragstellung von technischen und umwelttechnischen Forschungsfördervorhaben berät. Nadine Warkotsch war viele Jahre als Dozentin an der Hochschule München tätig und wurde 2019 als Professorin für allgemeine Chemie, Umweltchemie und Bauchemie an die Technische Hochschule Augsburg berufen.

Frau Prof. Dr. Warkotsch, was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft am bifa Umweltinstitut?

„Das bifa Umweltinstitut leistet seit vielen Jahren zuverlässig einen wichtigen Beitrag, um die aus meiner Sicht krassen Aufgaben, die wir in Umwelt und damit auch Wirtschaft und Gesellschaft haben, gut und nachhaltig zu bewältigen. Das soll auch unter meiner wissenschaftlichen Leitung fortgeführt werden. Ich möchte mit allen im bifa Lösungen weiterentwickeln bis hin zu ganz neuen, interdisziplinären Lösungen suchen, finden und gemeinsam mit unseren Partnern umsetzen.“

Seit dem 01. November 2024 ist Thomas Weber Geschäftsführer am bifa Umweltinstitut. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre hat er langjährige Managementerfahrung im internationalen Mittelstand sowie in der Unternehmensberatung gesammelt. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen in den Fachgebieten Finanzierung, Controlling, Personalwesen, IT und im Einkauf/Vertrieb. Darüber hinaus hat er umfassende Kenntnisse bei der Geschäftsplanung und Strategieentwicklung.

Herr Weber, wie sehen Sie Ihre künftigen Aufgaben am bifa Umweltinstitut?

„Ich bin der Überzeugung, dass nachhaltiger Erfolg durch Empathie, Zuverlässigkeit und glaubwürdiges Handeln entsteht. Alleine erreicht man nichts, nur gemeinsam im Team können notwendige Anpassungen an ständig veränderte Rahmenbedingungen geschafft werden. Wir wollen das Alleinstellungsmerkmal ‚bifa‘ auch in der Zukunft voranbringen, unsere Marktposition und die praxisbezogene Forschung stärken. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag für Klima- und Umweltthemen unserer Zeit.“

Quelle: bifa Umweltinstitut GmbH