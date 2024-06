Huber SE nimmt neue Montage- und Logistikhalle P4 am Stammsitz Berching in Betrieb

In der 5.500 Quadratmeter großen Halle werden künftig Montage, Logistik und Versand unter anderem der Maschinen „Huber Scheibenfilter RoDisc“, „Huber Tuchfilter RotaFilt“ und „Huber Bandtrockner BT“ untergebracht sein.

Durch den Neubau der Halle wird die Produktion des Unternehmens noch leistungsfähiger und flexibler. Rund 13.000 Quadratmeter zusätzliche Dachflächen auf den Hallen P3 (seit Sommer 2023 in Betrieb) und P4 bieten reichlich Potenzial, bei der Energieversorgung neue Wege zu gehen, und werden mit einer rund 1.100 kWp großen PV-Anlage ausgestattet.

Bis Mitte 2023 betrug die Produktionsfläche am Huber-Stammsitz in Berching noch circa 31.000 Quadratmeter. Nachdem die neue Produktionshalle P3 im Sommer 2023 in Betrieb genommen wurde und nun die Bauarbeiten an der Montage- und Logistikhalle P4 abgeschlossen sind, wächst diese Fläche auf circa 44.000 Quadratmeter an. Der Logistikaufwand wird nach den Angaben des Unternehmens deutlich reduziert, auch die Abläufe bei der Auftragsplanung, Kommissionierung und Kommunikation verbessern sich weiter. Durch die optimal auf die Anforderungen der Huber-Produktion zugeschnittene Be- und Entladeinfrastruktur kann in Zukunft auch deutlich flexibler auf unterschiedliche Projekte reagiert werden.

Weiteres Wachstum: Noch stärkere und flexiblere Produktion

Das Unternehmen stellt sich in der strategischen Ausrichtung auf weiteres Wachstum ein. Neben dem Wachstum am Markt werden auch die zu fertigenden Huber-Maschinen immer größer. Dies liegt maßgeblich an der kontinuierlichen Erschließung weiterer Produktsparten sowie der Entwicklung neuer Prozesse und Verfahren in der Wasseraufbereitung. Die Anwendungsbereiche sind hierbei vielfältig, und so nimmt neben der klassischen kommunalen Abwasserreinigung auch der industrielle Bereich weiter an Bedeutung zu und verändert die Produktlandschaft.

Schichtarbeit großteils abgeschafft, bessere Arbeitsbedingungen

Zudem reagiert Huber mit der Erweiterung der Produktion auch auf eine grundsätzliche Entwicklung am Arbeitsmarkt. Durch die erweiterten Flächen konnte die Schichtarbeit in großen Teilen der Fertigung abgeschafft und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter somit entscheidend verbessert werden.

Nachhaltig und energieunabhängig: Neue Hallen mit ganzheitlicher Planung

Die Themen Nachhaltigkeit und Energieunabhängigkeit haben in den letzten Jahren massiv weiter an Bedeutung gewonnen. 13.000 Quadratmeter zusätzliche Dachflächen auf den Hallen P3 und P4 bieten reichlich Potenzial, bei der Energieversorgung neue Wege zu gehen. Sie werden deshalb direkt im Zuge der Baumaßnahmen mit einer rund 1.100 kWp großen PV-Anlage ausgestattet.

Grundsätzlich soll die so erzeugte Energie für den Eigenbedarf verwendet werden und beispielsweise die im Zuge der Hallen P3 und P4 nun erstmals zum Einsatz kommende Wärmepumpentechnologie für die Hallenheizung versorgen. Hierfür ist nach modernstem Isolationsstandard im Industriebau geplant worden und es konnten energetisch hocheffiziente Neubauten realisiert werden.

Quelle: Huber SE