Von der Pferdekutsche zum Entsorgungsdienstleister mit Zukunft

Die Heine GmbH & Co. KG aus Oldenburg feiert ihr 25-jähriges Jubiläum als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb.

Seit einem Vierteljahrhundert steht die Heine GmbH & Co. KG als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb für höchste Qualität und Nachhaltigkeit in der Entsorgungsbranche in Oldenburg. Mit einer über 100-jährigen Tradition in der Sammlung und Aufbereitung von Sekundärrohstoffen ist das Unternehmen fest in Familienhand und wird bereits in der dritten Generation von der Familie Heine geführt. Das Jahr 2022 markierte einen Meilenstein mit dem hundertsten Geburtstag des Traditionsunternehmens, der aufgrund der Corona-Pandemie aber nur in kleinem Rahmen gefeiert werden konnte.

Als langjähriges Mitglied der bvse-Entsorgergemeinschaft ist die Heine GmbH & Co. KG gemäß Paragraf 56 Kreislaufwirtschaftsgesetz als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Die jährliche Überprüfung durch unabhängige Sachverständige unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Qualität und Umweltschutz.

Bei seinem Besuch würdigte Jörg Lacher, Geschäftsführer der bvse-Entsorgergemeinschaft, die kontinuierliche Weiterentwicklung von Heine. Jürgen und Carsten Heine nahmen die bvse-Ehrenurkunde „25 Jahre Entsorgungsfachbetrieb“ entgegen. Lacher betonte die Vorreiterrolle des Oldenburger Unternehmens, das vor 25 Jahren zu den ersten zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben in Deutschland gehörte.

Mit dem Pferdewagen zum Schrott

Die Geschichte von Heine begann 1922 bescheiden in der Lindenstraße, als Gründer Friedrich Heine noch mit einem Pferdewagen Schrott, Altkleider, Altpapier und tierische Abfälle von Händlern, Handwerkern und Privatpersonen sammelte. Nach dem Umzug 1934 an den Standort Kortlangstraße setzte das Unternehmen seinen Weg kontinuierlich fort. In den 80er-Jahren waren hier die Kapazitätsgrenzen erreicht, was zur Auslagerung des Schrottbetriebs und schließlich zur Erweiterung mit dem Standort Emsstraße im Jahr 1989 führte.

Heute präsentiert sich Heine als führender Entsorgungsdienstleister für private und gewerbliche Kunden. Insbesondere die Sammlung und Aufbereitung von Altpapier nehmen einen hohen Stellenwert ein. So hat das Unternehmen federführend im Entsorgerverbund der ARGE Duales System Oldenburg bereits 2004 die Blaue Tonne in Oldenburg eingeführt und zeichnet für Leerung und Verarbeitung des Altpapiers aus der haushaltsnahen Erfassung verantwortlich.

Das Unternehmen entsorgt jedoch nicht nur Altpapier, sondern auch eine Vielzahl anderer Materialien, wie Folien, Altmetalle, Kunststoffe, Bauabfälle und Holz, fachgerecht. Seit den frühen 90er-Jahren ist Heine zudem als zertifiziertes Aktenvernichtungsunternehmen tätig und garantiert die sichere und sorgfältige Vernichtung von Daten gemäß BDSG bzw. EU-DSGVO.

Ein Blick in die Zukunft

Als traditionsreiches Familienunternehmen blickt Heine stolz auf eine kontinuierliche Entwicklung und Standorterweiterungen zurück. Mit insgesamt vier Standorten im Großraum Oldenburg ist das Unternehmen optimal positioniert, um die gesamte Region Weser-Ems und darüber hinaus zu bedienen. Die Mitarbeiterzahl ist im Laufe der Jahre stetig gestiegen und beträgt derzeit 60 Personen, wobei viele langjährige Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten.

„Unser Erfolg beruht maßgeblich auf dem Engagement und der Treue unserer Mitarbeiter“, betont Carsten Heine. „Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Umwelt und zur nachhaltigen Entwicklung unserer Region zu leisten und freuen uns darauf, auch in Zukunft innovative Lösungen für die Entsorgungsbranche anzubieten.“

Quelle: bvse