Start der Datenerhebung zum neuen Stoffstrombild Kunststoffe

Der Report zum Kunststoffmarkt in Deutschland.

Wie viele Tonnen Kunststoffe werden pro Jahr in Deutschland produziert? In welche Anwendungen gehen Kunststoffe? Wie entwickeln sich die Verwertungspfade für Kunststoffabfälle, was tut sich beim Rezyklateinsatz?

Alle zwei Jahre werden diese Fragen in einer ausführlichen Studie, dem „Stoffstrombild Kunststoffe“, beantwortet. Ein breites Bündnis von Organisationen entlang der gesamten Kunststoff-Wertschöpfungskette, von den Herstellern über die Anwender, bis hin zu der Recyclingbranche und den Industriegewerkschaften, ruft seit 1997 alle zwei Jahre zur Teilnahme an dieser Studie auf. Teilnehmen können alle Unternehmen, die Kunststoffe herstellen, verarbeiten, für Endprodukte einsetzen, sowie deren Abfälle sammeln und verwerten, oder die dafür notwendigen Maschinen herstellen. Die Datenerhebung erfolgt anonymisiert, durch die Conversio Market & Strategy GmbH.

Die Ergebnisse des aktuellen Stoffstrombild Kunststoffe werden voraussichtlich im Oktober 2024 veröffentlicht. Das Stoffstrombild Kunststoffe umfasst Daten zu Produktion, Verarbeitung, Verbrauch, Abfallaufkommen, Verwertung und Wiedereinsatz von Kunststoffen, bis hin zum Wiedereinsatz der Rezyklate in Deutschland. Die Zahlen und Fakten zum Kunststoffmarkt sind wichtig, um Fortschritte bei Verwertung und Recycling zu dokumentieren und für Transparenz zu sorgen. Das Stoffstrombild Kunststoffe genießt bei Politik, Behörden und Fachöffentlichkeit hohes Ansehen und zeigt, dass Kreislaufwirtschaft ein zentrales Thema für die deutsche Kunststoffbranche ist.

Für die umfassende Lebenswegbetrachtung wurden zuletzt mehr als 2.000 Unternehmen aus Kunststofferzeugung, -verarbeitung und -verwertung befragt sowie amtliche und weitere Statistiken herangezogen. Um auch in diesem Jahr wieder eine hohe Abdeckung zu erreichen, werden in Kürze wieder Fragebögen versandt, Telefoninterviews geführt sowie Untersuchungen und Recherchen gestartet. Mitmachen ist dabei ausdrücklich erwünscht.

Auftraggeber der Studie

Das Stoffstrombild wird von der Conversio Market & Strategy GmbH erstellt. Auftraggeber der Studie sind die BKV GmbH sowie PlasticsEurope Deutschland e. V., der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V., der bvse – Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V., VDMA e.V., Kunststoff und Gummimaschinen, die IK – Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V., der KRV – Kunststoffrohrverband e. V., VinylPlus Deutschland e.V., der GKV – Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V., FSK – Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane e.V., TecPart – Verband Technische Kunststoff-Produkte e. V., pro-K Industrieverband langlebige Kunststoffprodukte und Mehrwegsysteme e. V., der IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, dem VCI – Verband der Chemischen Industrie, sowie der VDA – Verband der Automobilindustrie e.V.

Quelle: BDE