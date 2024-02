Kfz-Recycling in Österreich sichert wertvolle Ressourcen

Aktuelle Zahlen belegen, dass in Österreich recycelte Altfahrzeuge fast zur Gänze verwertet werden – ganz gleich ob es sich um die Glasscheiben, den Reifen, die Sitze, dem Katalysator oder die geschredderten Altmetalle handelt.

Je Fahrzeug können so im Schnitt rund 982 Kilogramm Wertstoffe verwertet werden. Das passiert allerdings nur mit knapp 40.000 der insgesamt rund 200.000 Altautos, die jährlich in Österreich anfallen. Der Rest –160.000 Stück – verschwindet meist illegal im Ausland. Das muss sich ändern, fordert der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe.

Fahrzeuge, die nicht mehr verkehrs- oder betriebssicher sind beziehungsweise bei denen die Reparaturkosten den Zeitwert übersteigen, werden als Altfahrzeuge eingestuft. Laut aktuellen Zahlen werden aber nur 20 Prozent davon in Österreich recycelt. Dadurch entgehen der österreichischen Kreislaufwirtschaft wertvolle Metalle wie Stahl, Aluminium, Messing und Kupfer im Wert mehrerer Millionen Euro, warnt der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB).

Die Abfall- und Ressourcenbranche ruft dazu auf, Altautos in Österreich kostenlos bei den Herstellern oder Importeuren zu entsorgen. Nur so können sie ordnungsgemäß in österreichischen Anlagen verwertet werden. Neben den Altmetallen wie Stahl sind Textilabfälle wie Autositze oder Gurte, aber auch Kunststoffabfälle wie Armaturen, Türverkleidungen, Scheinwerfer, Griffe oder Tanks von großem Nutzen für die österreichische Wirtschaft. Die EU arbeitet bereits daran, mittels einer neuen Verordnung die Grundlage für effizienteres Recycling von Altfahrzeugen in Europa – und somit auch in Österreich – zu legen.

Hersteller und Importeure sind zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet

Seit 2002 gibt es das Altfahrzeug-Gesetz, welches Hersteller und Importeure verpflichtet, alle Altfahrzeuge ihrer Marke kostenlos zurückzunehmen. Für Konsumenten heißt das: Altautos müssen in einer der 4.000 Rücknahmestellen abgegeben werden, die berechtigt sind, Fahrzeuge kostenlos zurückzunehmen. Wer sein Altauto unter der Hand für wenig Geld verkauft, trägt zum illegalen Abfallexport bei. Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB: „Illegaler Abfallexport ist kein Kavaliersdelikt und schadet den Steuerzahlern wie der Umwelt gleichermaßen.“ In Österreich korrekt entsorgte Altautos tragen maßgeblich zur Sicherung von wertvollen Ressourcen bei.

Per Hand werden 226 Kilogramm Altstoffe dem Fahrzeug entnommen

Fachbetriebe entfernen zunächst alle Gefahrenstoffe. Dazu zählen Öle, Bremsflüssigkeit, Benzin und Kühlmittel. Auch die Batterie wird entfernt, denn diese ist vom Kunststoff bis zum Blei nahezu vollständig recycelbar. Anschließend werden die Airbags gesprengt sowie weitere Teile wie Scheinwerfer, Motor oder Türen entfernt. Im Durchschnitt werden nach Übergabe an einem Recyclingbetrieb einem Altfahrzeug 226 Kilogramm an Altstoffen entnommen, dazu gehören neben Reifen und Getriebe auch LCD-Anzeigen, Felgen oder die Lichtmaschine. Davon werden 216 Kilogramm stofflich und neun Kilogramm thermisch verwertet. Jüly: „Ein Altreifen zum Beispiel – egal ob Schubkarren-, Auto- oder Lkw-Reifen – besteht aus besonders widerstandsfähigen Wertstoffen wie Kautschuk, Stahl und Nylon. Diese Stoffe können wir umweltfreundlich und ressourcenschonend recyceln.“

Schredderanlage trennt übrige Wertstoffe

Was vom Altauto dann noch übrig bleibt, wandert in die Schredderanlage. Rund die Hälfte des Autogewichts besteht aus Stahl. Insgesamt haben Altfahrzeuge jedoch eine sehr heterogene, komplexe Zusammensetzung und bestehen insgesamt aus rund 10.000 Einzelteilen und 40 verschiedenen Werkstoffen.

Jüly: „Die Hauptaufgabe des Schredders ist es, Stoffe zu trennen. Leichte Materialien, wie Polster- und Kunststoffreste, werden abgesaugt und in einem Container gesammelt. Weitere, sogenannte Schredderrückstände, werden in einem Kraftwerk thermisch verwertet, wodurch Strom und Fernwärme aus Abfall produziert wird.“ Letztendlich werden die übrigen Metalle wie Stahl, Stahl, Aluminium, Messing und Kupfer zuerst automatisch, anschließend per Hand getrennt. Dadurch können im Schnitt weitere 548 Kilogramm Altstoffe recycelt werden, 111 Kilogramm werden verbrannt. Insgesamt sind 85 Prozent eines Altautos stofflich verwertbar (thermische Verwertung: weitere 12 %).

EU arbeitet an neuer Verordnung für besseres KFZ-Recycling

Die EU-Kommission hat die bestehenden Regeln für die Wiederverwendung, Recycling und Verwertung von Fahrzeugen überarbeitet und eine einzige Verordnung vorgeschlagen. Damit will sie den Zugang zu Ressourcen für die Wirtschaft der Mitgliedstaaten verbessern und zu den Umwelt- und Klimazielen der EU beitragen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen bis 2035 Nettoeinnahmen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro generieren, eine jährliche Verringerung der CO2-Emissionen um 12,3 Millionen Tonnen bis 2035 sowie eine verstärkte Rückgewinnung kritischer Rohstoffe ermöglichen.

Quelle: Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB)

Quellen und weiterführende Infos:

Definition von Altautos im Bundesabfallwirtschaftsplan 2023 (BAWP), Teil 1, S. 171: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/aws/bundes_awp/bawp2023.html

Zahlen Recycling von Altautos: ARGE Shredder GmbH: https://www.oe-shredder.at/

Liste aller Rücknahmestellen für Altautos: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/Kreislaufwirtschaft/altfahrzeuge.html

Neue Verordnung der EU: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/kreislaufwirtschaft-eu-kommission-legt-eine-verordnung-fur-recycling-von-fahrzeugen-vor-2023-07-13_de